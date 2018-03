Recomendaciones de la OCDE para economía chilena

En su reciente visita al país, el secretario general de la OCDE presentó una optimista visión de la economía chilena, destacando las reformas que se han impulsado bajo el gobierno de la Nueva Mayoría. El alto funcionario defendió el aumento de gasto fiscal en estos años y el correlativo incremento de la deuda pública, señalando que si bien ello generó “algún déficit fiscal”, permitió mantener el crecimiento económico.

Aun cuando el organismo espera que la economía chilena experimente un leve repunte este año, sostuvo que es indispensable no solo mantener, sino aumentar el gasto público, debido a que los niveles de desigualdad siguen siendo altos. Como forma de lograr un crecimiento más sostenible, la OCDE sugiere que el país debe abocarse a mejorar la productividad, incrementar el desempeño de las exportaciones -que aún dependen excesivamente de las materias primas- y potenciar la calidad de los empleos. Su batería de propuestas incluye aumentos en los impuestos ambientales, a la propiedad y a la renta de los individuos, para así aumentar la equidad y estimular el crecimiento.

No resulta afortunado que nuevamente un organismo internacional aparezca identificándose tan estrechamente con un gobierno determinado, sin tomar la debida distancia para permitir una evaluación mucho más técnica y desaprensiva de las políticas económicas. La invitación del secretario general de la OCDE a profundizar las actuales reformas pasa por alto las enormes dificultades que ha conllevado su implementación, y al hecho de que éstas no fueron validadas en las urnas, atendida la fuerte derrota electoral de la Nueva Mayoría.

Por cierto, dentro del conjunto de medidas que se proponen, hay algunas que bien implementadas pueden lograr objetivos valiosos, como el caso de los impuestos ambientales. Sus llamados para aumentar fuertemente la productividad de nuestra economía también son pertinentes, así como un aumento en Investigación y Desarrollo. Sin embargo, sorprende la escasa atención que la OCDE parece prestar a variables tan relevantes para un crecimiento sustentable como el gasto fiscal y el nivel de impuestos a personas y empresas. El desmesurado gasto en que se ha embarcado el Estado para financiar distintas prestaciones comprometidas por la Nueva Mayoría ha llevado a que aquel tenga hoy día un peso mucho mayor respecto del PIB, que en un contexto de muy bajo crecimiento y de caída en los ingresos obligó a un fuerte aumento de impuestos para aumentar la recaudación, lo que a su vez deterioró la inversión.

En este marco, no debe sorprender que agencias internacionales hayan recortado la clasificación de la deuda chilena, lo que implica una luz de advertencia que extrañamente la OCDE no parece advertir. El problema en que se encuentra nuestra economía no es cómo seguir aumentando el gasto, sino de qué forma contenerlo y focalizarlo mejor; sin ello, es difícil que se dé el presupuesto de una economía fiscalmente sustentable y con crecimientos robustos. Para ello es fundamental tener una estructura tributaria competitiva, lo que hoy no se cumple. Causa extrañeza que la recomendación de la OCDE de aumentar la carga tributaria ocurre cuando Chile figura como el país del bloque que más ha aumentado los impuestos corporativos, y pase por alto que, según la propia entidad, sea el más eficiente en cuanto a recaudación corporativa.