SEÑOR DIRECTOR

El viernes pasado, su prestigioso medio publicó una opinión del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en la que efectuó apreciaciones sobre el Sistema de Inteligencia nacional. Todo parece indicar que las modificaciones a la Ley 19.974 serán un tema prioritario de abordar por las nuevas autoridades.

Respecto de ello, cabe indicarle al exministro que no existen subsistemas sino que funciones específicas respecto de sus ámbitos de acción; la Inteligencia de Defensa e Interior y Seguridad Pública. Además, excluye a la Dirección de Inteligencia de la Defensa en su análisis, que además mantiene informado al ministro de Defensa. Asimismo, estimo arriesgado determinar falencias a priori, sin conocer el estado de los reales alcances del trabajo de Inteligencia. Sus resultados, no son compatibles con la difusión. Para quienes hemos tenido el privilegio de integrar el sistema es del todo asumido que los éxitos no se conocen públicamente, no así los errores.

Augusto Scarella Arce

Periodista y Magíster en Ciencia Política