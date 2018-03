Tiempos difíciles para PPK

El ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata -en su segundo día de declaraciones ante fiscales peruanos en Sao Paulo- , confirmó los aportes de la constructora brasileña a seis políticos peruanos, entre ellos, el actual Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien habría recibido US$ 300 mil para su campaña en 2011. Ante estas acusaciones, PPK señaló a través de su cuenta de Twitter que “no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”.

Este hecho no constituye una buena señal, sobre todo porque la declaración de Barata podría potenciar la última petición de vacancia contra PPK, presentada por los partidos de izquierda Frente Amplio y Nuevo Perú, a comienzos de febrero. En ese sentido, el panorama se ha vuelto aún más complejo para el mandatario peruano, quien se enfrenta a un constante riesgo de destitución.

En ese sentido, sería esperable que los supuestos vínculos de PPK con Odebretch se aclaren lo antes posible en las próximas instancias correspondientes, como la reunión que sostendrá a mediados de marzo el Presidente de Perú y la Comisión Lava Jato del Congreso, la que busca respuestas sobre la relación que mantuvo el gobernante con la empresa brasileña.

Con todo, estos nuevos antecedentes no hacen más que profundizar la situación de incertidumbre de Perú, que podría agravarse en los próximos meses. La falta de certezas y el ruido político restan confianza institucional. Asimismo, en caso de agudizarse la crisis interna, se pondría freno al dinamismo local de la región.