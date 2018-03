Turismo gratis

MB: “Querido Primer Ministro, muchas gracias por recibirme. Vengo con la intención de estrechar los lazos comerciales entre Chile y Japón”.

Abe: “Nos complace su visita, presidenta. Nos interesa que revisemos en conjunto algunos proyectos que tenemos para desarrollar este año y el próximo”.

MB: “Uf, hay un problema. Resulta que estoy terminando mi período, así que en realidad no tengo mucho que ver con lo que vaya a pasar”.

Abe: “¿No me diga? ¿Y cuándo se termina?”

MB: “De hecho, en dos semanas, fíjese. Usted puede encontrar toda la información en la página web del cambio de mando: triple w, eslach, punto, eslach, punto, hache, te, te, pe…”

Abe: “¿Y de qué vamos a hablar, entonces?”

MB: “Bueno, quizás me pueda recomendar algunos lugares para visitar. ¿Cuánto tiempo le queda a usted como primer ministro?”

Abe: “Mi partido extendió la posibilidad de reelección, así que en teoría podría gobernar hasta 2021”.

MB: “Pero qué envidia, fíjese que a mí la gente ya me está extrañando. Lo dije el otro día en un discurso. Es que en Chile es tan cortito el período que hay que volver una y otra vez. Incluso, mi sucesor es el mismo que estaba antes que yo y yo estuve antes que él y así nos vamos repitiendo el plato”.

Akihito: “Qué enredo. En cambio a mí no me mueve nadie”.

MB: “Esa sí que es suerte, oiga. Es una pena que no tengamos emperatriz en Chile”.

Naruhito: “El problema es para el que está primero en la línea de sucesión. El otro día hablamos sobre eso con el príncipe Carlos. Tenemos un wasap que se llama “Al aguaite”. Antes se llamaba “La paciencia, divina virtud” y también se llamó “No desesperes”.

Abe: “Bueno, ¿piensa quedarse muchos días, presidenta?”

MB: “Nooo, tengo tantas cosas que ordenar. Igual estoy tranquila porque en Chile me reemplaza mi ministro del Interior y allá inventamos un software que se llama “tubicación” y que me permite seguir todos sus movimientos. Porque en mi país también somos súper tecnológicos, ¿sabía?”

Abe: “No lo conozco, pero lo bajaré de app store. Oiga, le tenemos un regalo: es un collage que Naruhito preparó con fotos suyas que las pegó en un papel de arroz. Es un magnífico trabajo que esperamos sea de su agrado”.

MB: “Oh, qué sorpresa. Ven como ya me están echando de menos”.