SEÑOR DIRECTOR

El Dr. Roberto Estay, presidente del Departamento de Políticas Públicas del Colegio Médico de Chile, en su carta de ayer realiza algunas aseveraciones que no son verdaderas respecto a la manera en que la Pontificia Universidad Católica de Chile ha actuado y actuaría cuando una norma legal se contrapone a su ideario institucional.

La UC atiende a pacientes del sistema público en sus centros de medicina familiar (Ancora) y nunca nos hemos negado a informar o derivar a las pacientes que opten por las intervenciones de aborto u otras que no realizamos. Le recuerdo al Dr. Estay que la razón por las cual nunca hemos realizado -ni realizaremos- un aborto se deriva de defender los valores inmanentes de la profesión médica. Siempre hemos velado por “el mejor interés de la madre y de su hijo”, como señala el Código de Ética de nuestro colegio profesional.

Es legítimo tener diversas opiniones y posiciones frente a temas complejos, pero insinuar que la UC no cumplirá la ley solo demuestra una desinformación peligrosa en un departamento tan importante del Colegio Médico. La Universidad Católica no pretende incumplirla, más aun, tiene protocolos claros para informar a las pacientes susceptibles de interrupción de un embarazo de acuerdo a las tres causales, y tiene procedimientos de derivación establecidos para que ellas puedan acceder a lo que la ley les permite. Solo queremos velar por la vida de todas y todos nuestros pacientes.

Dr. Mauricio Besio R.

Profesor Asociado, Facultad de Medicina PUCDepartamento de Ética, Colegio Médico de Chile A. G.