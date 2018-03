Velocidad máxima para vehículos en la ciudad

SEÑOR DIRECTOR

Respecto a la postergación en el Senado de la iniciativa que disminuye la velocidad máxima en zonas urbanas de 60 km/hr a 50 km/hr, quisiera detenerme en uno de los principales argumentos de quienes no apoyan esta medida y aseguran que reducir la velocidad provocaría grandes congestiones en una ciudad que, por su gran parque automotriz e infraestructura, presenta hace años problemas de movilidad en horas punta.

Hoy, en las horas de mayor congestión vehicular son muy pocas las zonas de Santiago en las cuales un auto puede alcanzar esas velocidades, de modo que la iniciativa no modificaría en nada la realidad en sectores con alta congestión. Por el contrario, este proyecto apunta a prevenir accidentes en las áreas urbanas donde realmente un automóvil puede alcanzar estas velocidades y que, en muchas ocasiones, corresponden a zonas residenciales donde los vehículos conviven con peatones y ciclistas.

El objetivo de esta iniciativa apunta a promover una sana convivencia entre los distintos modos de transporte, resguardando a quienes hoy son más vulnerables a las consecuencias de los accidentes de tránsito: los ciclistas y peatones.

Esperamos que este proyecto no siga estancado en el Congreso, ya que urge avanzar en leyes que incentiven la educación, el respeto y un buen comportamiento vial de todos los actores.

Claudia Oddó

Directora Ejecutiva Itransporte