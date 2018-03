SEÑOR DIRECTOR

En relación a la carta de Renato Shultz publicada el sábado, donde critica el uso de las vías exclusivas para buses en Americo Vespucio por pasar “largos períodos de tiempo vacía mientras en las otras se agolpan automóviles”, quisiera expresarle que la congestión en Santiago no se produce precisamente por falta de infrastructura vial, la cual es de 19% en relación al uso del espacio urbano según CEDEUS y que está en línea con las grandes ciudades del mundo.

La congestión tiene su origen en el explosivo aumento del parque vehicular y del excesivo uso del automóvil para todo tipo de viajes, incluso para viajes de corta distancia. Mientras los automovilistas gozan de muchos privilegios en la ciudad, en forma de autopistas y estacionamientos en superficie, solo por nombrar algunos ejemplos, no sería justo para los usuarios del transporte público que, además de no disponer de estos enormes privilegios, aun siendo enormemente más eficientes en el uso del espacio urbano, también se les obligue a experimentar la nefasta congestión que es producida por los propios automóvilistas.

Cristóbal Pineda A.

MSc Transport and City Planning – University College London