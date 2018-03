Vías exclusivas

SEÑOR DIRECTOR

Con el criterio expresado en la carta de los señores Pineda y Hurtubia publicada ayer sobre el tema, sería mejor cerrar Santiago al tránsito de vehículos particulares, con tal que por las pistas de circulación pase un bus cada cuatro minutos.

Quiero cerrar la controversia con mi argumento original: hay ciertas vías que se prestan y otras que no a la instalación de pistas exclusivas (solo buses). Vespucio Oriente es claramente una que no se presta porque tiene mucho tránsito de camiones y automóviles (en los que también viajan personas) lo que conduce a un taco permanente (un costo social en tiempo, combustible y contaminación, y porqué no, mucho agravio), y no tiene vías alternativas que alivien el flujo.

La autoridad debiera tomar nota y en vez de multar a los infractores de la pista “solo buses” debiera liberarla hasta que la Autopista Vespucio Oriente este disponible.

Renato Schulz

Economista