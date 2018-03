Vías exclusivas

SEÑOR DIRECTOR

Junto con estar absolutamente de acuerdo con Juan Ignacio Brito en su columna del jueves titulada “La ciudad de los flaites”, quisiera agregar otro factor importante que hace la ciudad menos agradable.

Se trata de los tacos: estos no son solo producto del aumento del parque automotriz sino principalmente del mal manejo del escaso espacio vial de la ciudad. Las “pistas solo buses” en arterias sin alternativas como Américo Vespucio, en la que la referida pista pasa largos períodos de tiempo vacía mientras en las otras se agolpan

no solo automóviles sino vehículos comerciales y camiones de todo tonelaje, es un uso muy ineficiente del escaso espacio vial. Si en ellas circulasen muchos buses tal vez se justificaría la medida, pero los buses pasan espaciados y mientras tanto la pista está vacía, sin uso.

La construcción de la autopista Vespucio Oriente es la solución pero hasta entonces, automovilistas y buses debieran compartir el uso de todas las pistas de la vía. Hay vías de la ciudad que se prestan para “pistas solo buses”, otras no; Vespucio es una de ellas.

Renato Schulz

Economista