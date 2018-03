Visita non grata

SEÑOR DIRECTOR

No se entiende que el gobierno haya invitado a la transmisión del mando presidencial del 11 de marzo a figuras tan cuestionadas como Evo Morales y Nicolás Maduro. Nuestras autoridades podrán decir que se trata de pluralismo político y que corresponde a dichas personalidades decidir si vienen o no. Sin embargo, el Presidente boliviano se ha dedicado a denostar a la Presidenta y a los chilenos; es un caudillo que pretende eternizarse en el poder y las visitas altiplánicas a Chile suelen buscar el aprovechamiento propagandístico de su reivindicación marítima. Por su parte, el Presidente venezolano es un dictador que ha destruido las instituciones democráticas, persigue a los opositores y ha ocasionado una crisis humanitaria sin parangón en su país. Tales visitas non grata son un reflejo de las contradicciones de la política exterior chilena y desacreditan el simbolismo republicano de nuestra transmisión del mando presidencial.

Juan Salazar Sparks

Embajador (r)