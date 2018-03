Alejandro Bernales, diputado electo del Frente Amplio: “La gente finalmente premió mi vuelco político de Piñera al Partido Liberal”

Ex seremi de Cultura durante el primer gobierno de Piñera asegura que se identifica con el centro político. “No me fui a la izquierda”, asegura.

Su candidatura fue polémica luego de que se diera a conocer que usted fue seremi de Cultura durante el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo responde a las críticas por un supuesto “vuelco político” que surgieron en su sector?

Yo sigo en el centro político, no me fui a la izquierda. Veo que en Chile Vamos no hay espacio para una agenda liberal, sobre todo en mi región, donde el liderazgo natural de ese bloque es extremadamente conservador, llegando al punto de promover la pena de muerte, cantar el himno nacional con estrofas que rememoran la dictadura y ser contrario a cualquier tipo de agenda valórica. Yo soy de otra generación, represento otros ideales y la gente finalmente premió mi vuelco político de Piñera al Partido Liberal, entendiendo que fue una decisión valiente y genuina.

Junto con Vlado Mirosevic, ustedes son los únicos diputados del FA que no se identifican con la izquierda. ¿Cuál será su tarea como diputados frenteamplistas?

El Frente Amplio es cada día más amplio, y desde el Partido Liberal queremos liderar su consolidación como una coalición más transversal. Para esto, junto a Vlado nos hemos propuesto sumar un componente ciudadano. La ciudadanía chilena es hoy más liberal que de izquierda. Los liberales creemos que tenemos una agenda y una sintonía para convocar al mundo independiente de centro que quiere transformaciones sociales, crecimiento económico y desarrollo cultural.

Hay diferencias entre el PL y el resto de los partidos del bloque, ¿cómo cree que será la relación con la bancada?

Tenemos una muy buena relación con la mayoría de la bancada. Nuestras diferencias son fáciles de postergar cuando concordamos la necesidad de avanzar en un proyecto que profundice la democracia, la transparencia, un mínimo civilizatorio de derechos sociales y la regionalización verdadera del país. Nosotros, los liberales, tenemos la convicción de que como Frente Amplio debemos sumar a lo anterior el emprendimiento y el crecimiento económico.

¿Y cuál será su rol en el Parlamento?

Mi rol será profundizar agendas y leyes ciudadanas. Si bien soy parlamentario del Partido Liberal y del Frente Amplio, las personas que votaron por nuestras propuestas traspasan esas fronteras. En mi caso, soy el único parlamentario nuevo del distrito que representaré, por lo tanto, existe esa responsabilidad de marcar diferencia y que se puede hacer política de otra manera. Uno de mis primeros proyectos será pelear en la Comisión de Economía el alarmante debilitamiento del Sernac. El mercado autorregulado es un fanatismo impresentable en el mundo actual.

En esa línea, ¿qué agendas quiere impulsar?

Voy a trabajar por las causas ciudadanas y por todos los que se sacan la mugre por construir un mejor país, pero que no son tomados en cuenta, porque no militan en un partido o porque no son amigos de la autoridad de turno. No dejaré de estar en la calle y llevar las mejores ideas al Congreso.