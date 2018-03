Amaro Labra, diputado electo del PC: “Veo en el Frente Amplio un triunfo de la inteligencia política”

El fin del binominal provocó el arribo de nuevas fuerzas al Congreso. ¿Cree que pueda implicar un recambio real en la política chilena?

El fin del sistema binominal es un tremendo avance para mejorar nuestra democracia. Implica el fin de uno de los símbolos más injustos que instaló la Constitución de la dictadura. Eso se celebra y enriquece el debate de cómo queremos y debemos construir las leyes para nuestro pueblo que crece. El pasado 19 de noviembre nuestro pueblo demostró que quería cambios concretos y la llegada de parlamentarios nuevos y de diversos ámbitos, como es mi caso, generará las fuerzas y las inteligencias necesarias para avanzar en el sentido de lo común en nuestras leyes.

¿Se siente privilegiado con el nuevo sistema electoral que le permitió llegar al Congreso al ser arrastrado por Camila Vallejo?

Yo me siento encantado en este proyecto político y con el trabajo que realizamos en común, entre los equipos de Camila y el nuestro. Nos propusimos doblar en el distrito y lo logramos. Que ambos seamos representantes en el Distrito 12 es una mejor expresión del voto de nuestro pueblo que crece, es un gran logro tanto para nosotros como para la izquierda, pues juntos tendremos más fuerza para seguir impulsando las soluciones a los temas sociales fundamentales de las personas.

¿Cómo ve el actual panorama que vive la centroizquierda? ¿Cuáles son los desafíos, a su juicio, de cara a la conformación de la oposición a Sebastián Piñera?

Lo primero es asumir la derrota. Luego, descubrir los errores y los aciertos para trabajar en ellos, definiendo las tareas presentes y futuras. El principal desafío es lograr la más amplia convergencia política y social, junto con los partidos, movimientos y sectores independientes de centro y de izquierda, para conformar una oposición activa y constructora.

¿Cómo ve la irrupción del Frente Amplio como una tercera fuerza política?

Veo en el Frente Amplio un triunfo de la inteligencia política, una fuerza con la que tenemos la oportunidad histórica de sumar y construir acuerdos. Creo que le hace bien a la política y a la democracia, a todo nuestro pueblo, que exista más diversidad en el Parlamento. Eso nos hace muy bien a todos, pues nos obliga a replantear las ideas y a movilizar los objetivos. Yo siento la política como una actividad digna y necesaria, que no es otra cosa que mejorar la calidad de vida de las personas. Y si el Frente Amplio viene a aportar en eso, bienvenido sea.

Desde sectores del PC se ha hecho una autocrítica sobre la presencia del partido en el mundo social. ¿Cómo lo ve usted?

En mi caso particular y, desde mi oficio de músico, me ha tocado mucho estar en las poblaciones, con dirigentes y dirigentas de distintos barrios, ciudades y pueblos chilenos. Siempre me he sentido cercano y presente en el territorio de lo social, al igual que muchos de mis compañeros, sin embargo, participar en el gobierno obligó a muchos buenos militantes del PC a asumir importantes tareas. Ahora, desde la oposición tenemos que reforzar ese camino ya iniciado y seguir trabajando en los temas que nos interesan para y por las personas.