Bachelet acusa “sesgo machista” y críticas “despiadadas” hacia su gestión

La Presidenta Michelle Bachelet realizó ayer la última entrevista antes de dejar su mandato donde analizó su gestión y el trato que ha vivido por ser mujer.

En conversación con con el programa Mentiras Verdaderas de La Red, la Mandataria dijo que enfrentó momentos de “crítica despiadada” y además acusó que un sector de sus detractores tuvo hacia ella un “sesgo sexista y machista”.

“¿Usted siente que la han juzgado más en su cargo por el hecho de ser mujer?”: “No sé si más, pero ha habido un sesgo sexista y machista”, respondió la primera autoridad del país.

Y agregó: “Efectivamente, no se juzga de la misma manera. Lo que en un hombre puede ser visto como sensibilidad, en una mujer puede ser visto como debilidad”, dijo.

La Mandataria también sostuvo que “en muchas ocasiones el menoscabo por ser mujer es hasta inconsciente, está totalmente naturalizado en la sociedad”.

“Lo más importante es que uno sea genuina, como es. En algún momento me preguntaron si yo no tenía que cambiar mi forma de ser para que la gente entendiera que había autoridad, pero la verdad es que yo siempre he preferido ser como soy”, comentó sobre este tema.

Bachelet dijo además que durante su gestión experimentó distintos tipos de momentos difíciles tanto en lo familiar y personal, como también a nivel país. “Ha habido momentos duros donde hay una crítica brutal, despiadada muchas veces; porque yo creo en la crítica, pero una crítica que es constructiva”, aseguró.