Bellolio y Calisto ya están de vuelta en Chile tras deportación y esta tarde se reunirán con canciller

Esta tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se reunirá con el diputado electo de la DC Miguel Angel Calisto, y con el diputado UDI, Jaime Bellolio, ambos deportados desde Cuba. Cabe recordar que ambos habían viajado a La Habana para participar de la ceremonia de entrega de los Premios Oswaldo Payá.

“Yo iba a participar en la entrega del premio por los valores que no tienen colores político. Yo entré a Cuba y pude disfrutar de la vida cotidiana. Pero el final fue lamentable, con intimidación, policía en el hotel, interrogatorios en el aeropuerto y la deportación. Les dije qué tiene de malo”, relató Calisto a su arribo a Chile.

“Aquí no caben los empates”, expresó Bellolio a su turno.

Bellolio como Calisto ya estarán en nuestro país durante la jornada de hoy, tras haber tomado un vuelo desde Miami, lugar al cual salieron desde La Habana para efectos de conexión aérea.

En paralelo, el diputado Gabriel Silber comentó la situación vivida por Calisto. “Todos sabemos la situación de Cuba, que es una dictadura. Hay poco respeto por la disidencia, no hay libertad de prensa. Obvamiente sentimos que como DC tenemos que hacer de Cuba un tema recurrente y no olvidarlo. No tenemos que invisibilizar la situación que sufren millones de personas en América Latina”, dijo en el canal CNN Chile.

Asimismo, Silber llamó al Partido Comunista a no ser indiferente con la situación de Bellolio y de Calisto: “Hago un llamado al Partidio Comunista para que haga el punto respecto a la situación de sus colegas, de no ser efectivamente indiferentes”, dijo.