Cámara emplaza al gobierno a explicar recursos para el Senado

A primera hora de ayer, el presidente de la Cámara, Fidel Espinoza (PS), emplazó al gobierno a dar explicaciones sobre los más de 2 mil millones de pesos que serán transferidos -vía decreto- al Senado, previo a la incorporación de los nuevos legisladores que este año aumentarán de 38 a 43.

Y pese a que el Ejecutivo había comprometido que el aumento de escaños en el Congreso no contemplaría un costo adicional, los $ 2.100 millones -revelados ayer por La Tercera- ayudarán a solventar el trabajo de los senadores. “El ministro de Hacienda (Nicolás Eyzaguirre) y el director de Presupuestos (Sergio Granados) tienen que darle una explicación al país”, afirmó Espinoza.

Espinoza explicó que “cuando fue esta discusión en el marco de las tratativas por la Ley de Presupuesto, el gobierno nos hizo saber que ellos estaban llanos a otorgarnos recursos bajo la vía de recursos que vayan en el marco de la instalación del nuevo Parlamento, y eso, para nosotros, hubiese sido a lo mejor un alivio de no haber tenido que bajar ningún solo peso en otro tipo de asignaciones, pero nosotros no lo aceptamos”.

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), en tanto, defendió el traspaso de recursos por parte del Ejecutivo y aseguró que “hay varios temas ahí que tenían que corregirse, y por eso se dictó este decreto”.

Así, descartó que con esto el gobierno esté incumpliendo un compromiso. “Está cumpliéndose el compromiso. No creo que haya ningún incumplimiento. Eso está dentro de lo acordado”, agregó.

Desde el gobierno hubo explicaciones encontradas por parte del ministro Eyzaguirre y del titular de Segpres, Gabriel de La Fuente. Este último admitió durante que el compromiso del gobierno de no tener que recurrrir a gastos adicionales no logró materializarse, ya que ambas cámaras no alcanzaron a ahorrar lo suficiente para asumir la instalación de los nuevos legisladores. “Lo que nosotros aspirábamos es que tuviese costo cero (…). Lamentablemente, no obstante el gran esfuerzo que hicieron ambas cámaras, esto no se pudo materializar en la magnitud que se necesitaba”, dijo.

En contraposición, Eyzaguirre aseguró que el traspaso de recursos no supone un incumplimiento del gobierno. “Esto no es inusual (…). Si usted revisa años atrás, prácticamente todos los años se hace un suplemento presupuestario cuando terminan los periodos de gobierno, porque hay un conjunto de indemnizaciones que se pagan al personal del Congreso, y por tanto que es un gasto por una vez”, señaló. En ese sentido, explicó que “el costo cero siempre se refirió a que no eran gastos recurrentemente mayores”.

Además, anunció que el gobierno se encuentra en conversaciones con la Cámara para evaluar una transferencia de fondos similar. “A nosotros nos parecería de toda justicia, y así lo hemos hecho saber, aunque la modalidad puede ser distinta, puede ser saldos de caja (…); permitir a la Cámara la existencia de alguna disponibilidad de recursos para poder instalar a los nuevos diputados y nuevas diputadas”, dijo.