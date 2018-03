Canciller desafía a Bolivia a no censurar alegatos

Ministro Muñoz dijo que durante los alegatos por objeciones preliminares en 2015, la televisión boliviana no transmitió los argumentos de Chile.

Un duro emplazamiento al gobierno boliviano realizó el canciller Heraldo Muñoz, cuando resta un mes para que se inicien los alegatos orales de la demanda paceña interpuesta contra Chile en La Haya.

Desde París, donde por segundo día consecutivo lideró una reunión de trabajo con el equipo jurídico que representa a Chile en la Corte Internacional de Justicia, el titular de Relaciones Exteriores desafió al gobierno de Evo Morales a permitir al “pueblo boliviano” conocer los argumentos chilenos. Esto, tras señalar que durante los alegatos por la denominada “objeción preliminar”, en mayo de 2015, la televisión boliviana no transmitió la intervención de Chile.

“Así lo dijo la ministra de Comunicaciones de la época, que el pueblo no tenía por qué ver cosas que no le interesaban. Y toda la parte chilena fue censurada, no se vio en Bolivia; mientras que en Chile se vio el alegato chileno y el boliviano”.

“Esperamos que esta vez no haya censura para los argumentos de Chile en la televisión boliviana, y los bolivianos puedan saber por qué argumentamos lo que argumentamos, sobre la base jurídica, histórica y política (…); espero que el gobierno boliviano le permita al pueblo boliviano ver los alegatos de Chile y no censurarlos como en 2015”, enfatizó.

El canciller insistió, además, que el equipo chileno afina con “tranquilidad” los argumentos que expondrán durante los alegatos que comenzarán el 19 de marzo próximo en los Países Bajos.

“Estamos simplemente puliendo los discursos. Estamos muy bien preparados y tranquilos, porque lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió”, destacó Muñoz, junto con explicar que la corte ya rechazó que el juicio tenga relación con un supuesto derecho de acceso soberano al mar.

Agregó que los jueces dejaron en claro que el proceso tiene relación con la supuesta obligación de Chile a negociar, como plantea Bolivia, y que incluso la corte ha advertido que no se puede predeterminar un resultado de las eventuales tratativas.

“Si existiese esa negociación, implicaría, por parte de la corte, que no puede prejuzgar un resultado, que dependería exclusivamente de las partes, es decir, de Chile y de Bolivia. Por lo tanto, la soberanía territorial de Chile está salvaguardada”, dijo Muñoz.

El canciller también contestó preguntas sobre la participación en la reunión de trabajo en Francia de quien lo sucederá en la Cancillería a partir del 11 de marzo, Roberto Ampuero.

“(Ha estado) muy atento a las discusiones, escribiendo en su cuaderno, escuchando. No ha intervenido, pero me parece prudente que él se empape de las discusiones. Pero (ha estado) muy integrado a la discusión en términos de escuchar los argumentos con mucha detención. Ustedes podrán hablar con él y ver cómo ha sido la experiencia para él. Es una experiencia nueva. Yo ya he estado en estas discusiones decenas de veces y conozco los argumentos. Pero siempre hay algo nuevo, siempre hay una perspectiva nueva”, comentó el ministro.