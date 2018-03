Carmen Hertz, diputada electa del PC: “Albergo la esperanza de que la Presidenta cumpla con el compromiso de cerrar Punta Peuco”

¿Cómo ve la fragmentación de la izquierda?

Es muy lamentable, yo creo y espero que el progresismo logre converger. No sé si en una alianza o coalición, no lo sé. Pero sí vamos a tener que converger, porque hay muchas más coincidencias que desavenencias. Y en el objetivo del Partido Comunista siempre va a estar generar amplias mayorías para poder seguir adelante con reformas que no nacen de la imaginación mesiánica de un sector, sino que nacen de las necesidades que este país tiene. Recordemos que es el país líder en desigualdad, y eso es extremadamente grave.

En el último tiempo se han agudizado las críticas al PC, sobre todo por la postura del partido respecto de la situación en Venezuela o China…

La verdad es que pretender dar ese tipo de excusas para que no converse el progresismo es completamente banal y mentiroso. China es uno de los países con los cuales más se comercia, y no he escuchado a nadie de la derecha preocuparse por la situación en China. El PC tiene una historia democrática en este país, jamás ha auspiciado golpes de Estado, hemos sido las víctimas principales, en el caso de Chile, durante la dictadura cívico-militar. Además, el PC fue el motor, y eso no lo puede nadie desconocer, de la resistencia dictatorial. Entonces, me parece que la frivolidad de pretender achacarles a los comunistas determinadas conductas en función de Venezuela, China y qué sé yo, es banal, frívolo y oportunista.

¿Qué le parece la irrupción del Frente Amplio?

Uno de los hechos más notables de la última elección fue, precisamente, la irrupción de este conglomerado. Y, sin duda, los comunistas tenemos una gran cantidad de coincidencias con el Frente Amplio. Por lo tanto, me animo a plantear una alianza que no tenga un nombre, pero que tenga unidad, porque hay un objetivo común. Y en eso también el Frente Amplio tiene el objetivo de hacer de este país un mejor país.

¿No se cierra a una eventual alianza electoral?

No me cierro en lo absoluto. Pero el trabajo se forja en el movimiento social, ahí es donde se forja la solidaridad, la fraternidad. No por decreto.

¿Qué le parece que a nueve días del término del gobierno la Presidenta Bachelet no haya cerrado Punta Peuco?

Sería muy lamentable que no cumpliera, no sólo por su compromiso con Carmen Gloria Quintana, sino que hay un compromiso moral. A estas alturas, cerrar Punta Peuco tiene un carácter simbólico, es una señal en la lucha contra la impunidad.

¿Usted esperaría que la Presidenta en estos últimos días pudiese revertir eso?

Yo albergo la esperanza hasta el último día de que la Presidenta cumpla el compromiso de cerrar Punta Peuco, no sólo explícito con Carmen Gloria Quintana, sino un compromiso moral, que es la lucha contra la impunidad. No es posible que los genocidas de crímenes de lesa humanidad tengan un penal especial lleno de prebendas.

¿Qué le parece la designación de Jorge Ulloa como intendente del Biobío?

Creo que es un signo de lo que en este país es posible hacer. Lamentablemente se pueden hacer este tipo de conductas políticas (…). No olviden que el sector que sigue justificando el exterminio no tuvo sanción política. Porque no la tuvo en la transición, se llega a esto: que es posible designar a Ulloa intendente.