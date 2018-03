Cuba habla de “crónica de un show anunciado”

La entrega de los premios Oswaldo Payá, también afectó a dos ex Presidentes de la región: el colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) y el boliviano Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002).

La entrega de los premios Oswaldo Payá, también afectó a dos ex Presidentes de la región: el colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) y el boliviano Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002). Ambos viajaron a La Habana para participar del mismo acto y también se les negó la entrada el miércoles.

“Desde que llegamos al aeropuerto Inmigración nos dijo que éramos inadmisibles, personas no gratas para el gobierno cubano y que íbamos a ser deportados y no se nos iba a permitir el ingreso en la isla, como efectivamente sucedió”, expresó Pastrana al diario español ABC desde Bogotá, donde fueron devueltos el miércoles por el gobierno cubano, luego de haber estado retenidos cerca de tres horas en el aeropuerto de La Habana.

“La libertad nos abre la posibilidad de disentir políticamente (…). El régimen cubano ha despojado a su país, a su sociedad y a sus ciudadanos del principio fundamental de Martí: de la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos”, señaló el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien también se le había negado el ingreso a Cuba el año pasado, para la primera versión del premio.

“Sólo una dictadura se siente provocada por el hecho de que dos ex Presidentes democráticamente electos vengan a recibir un premio por su labor en favor de la democracia, invitados por ciudadanos libres de ese país”, señaló Rosa María Payá en la entrega simbólica de los premios, a donde no pudieron llegar ninguno de los invitados internacionales.

La prensa oficial cubana sostuvo ayer que tanto Pastrana como Quiroga sabían de antemano que no eran bienvenidos en Cuba. El diario Granma criticó en un texto titulado “Crónica de un show anunciado”, las fotos que subieron los ex mandatarios a sus redes sociales en las que se les ve “posando sonrientes en los salones de protocolo del aeropuerto internacional José Martí”, cuestionando la actitud despreocupada de los ex Presidentes ante una supuesta “agresión”.

Evo Morales, en tanto, escribió en Twitter que “los que vendieron la soberanía y dignidad de Bolivia y Colombia a injerencia de EE.UU. no merecen ningún premio”.