Cuba le niega el ingreso a diputado Bellolio

Al parlamentario se le impidió el ingreso en Miami, quien iba a participar de la entrega del premio Oswaldo Payá. Otros dos ex presidentes pasaron por la misma situación.

Esta mañana se le negó el ingreso a Cuba al diputado Jaime Bellolio (UDI), quien iba participar en la ceremonia de los premios Oswaldo Payá.

De acuerdo a un mensaje que habría recibido el encargado del counter en la ciudad estadounidense, se le notificó al diputado que “por orden de las autoridades migratorias cubanas” se le ha negado el acceso a la isla.

“Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla”, denunció Bellolio desde su cuenta de Twitter.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario comentó que esta situación “deja en evidencia que aquí hay una dictadura, está claro que no se respetan los derechos humanos más básicos y mínimos”.

Esta misma situación vivió el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, junto a el ex mandatario de Bolivia, Jorge Quiroga, quienes fueron deportados de La Habana el miércoles por la tarde.

Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla pic.twitter.com/jv0zMRVwlK — Jaime Bellolio (@jbellolio) March 8, 2018

El diputado fue invitado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. En la ceremonia se van a reconocer a 37 ex mandatarios que reúne la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA), en la que la mención de honor será otorgada el ex alcalde de caracas, el opositor Antonio Ledezma.

Oswaldo Payá, que fundó el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en 1988 para promover la democracia y las libertades civiles a través de la resistencia no violenta en Cuba, falleció en 2012 junto al también disidente cubano Harold Cepero en un accidente de tráfico que su hija -Rosa María Payá- asegura se trató de un asesinato orquestado por las autoridades de La Habana.