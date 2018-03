Cuba responde por prohibición de ingreso de Bellolio: “Se prestó para participar de una provocación”

El ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, justificó la medida que se aplicó en contra del diputado UDI y de dos ex presidentes sudamericanos.

A través de un comunicado, el ministerio de Relaciones de Exteriores de Cuba justificó la prohibición de ingresar a la isla que se le comunicó al diputado de la UDI Jaime Bellolio, quien se dirigía a la ceremonia de los premios Oswaldo Payá, antes de ser advertido en Miami de la negativa de viajar al país caribeño.

En el escrito, la Cancillería de ese país manifestó que “una nueva provocación anticubana se ha intentado orquestar desde el exterior, mediante el otorgamiento de un “premio”, con el objetivo de interferir en los asuntos internos de Cuba, generar inestabilidad, afectar la imagen del país y las relaciones diplomáticas de Cuba con otros Estados”.

Además, critican a las organizaciones que están detrás del premio, las que estarían -según indicaron- montando un “espectáculo” para afectar las elecciones generales de Cuba que tendrán lugar el próximo 11 de marzo.

Según señaló el ministerio, el diputado Bellolio, junto a los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia), habían sido advertidos de que no serían bienvenidos en Cuba, sin embargo “se prestaron para participar de esta provocación en el territorio cubano, por lo que, basados en nuestras leyes y en normas internacionales, no se les permitió el ingreso a nuestro país”.