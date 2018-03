Demanda boliviana: Ampuero se sumó a cita con juristas en París

“Creo que le será útil estar en esta reunión, conocer a fondo el detalle de los argumentos que estamos manejando. Una cosa es leer documentos y otra es conversar sobre los pros y contras, sobre los énfasis que poner”. Así explicó ayer Heraldo Muñoz la presencia de quien será su sucesor en la Cancillería a partir del 11 de marzo, Roberto Ampuero, en la reunión que el ministro sostuvo en París con el equipo jurídico nacional e internacional que defiende a Chile ante la demanda boliviana interpuesta en La Haya para forzar al país a negociar una salida soberana al mar.

Muñoz destacó que Ampuero escucharía directamente los argumentos de los abogados, varios de los cuales participarán de los alegatos fijados entre el 19 y 28 de marzo.

Respecto del juicio, Muñoz dijo que la soberanía del país está garantizada. “Hay dos elementos fundamentales que Bolivia buscaba y que no ha conseguido. Primero, que se declarara un derecho de acceso soberano al mar. Y la corte dijo que este caso no es sobre un derecho de acceso, sino que sobre una supuesta obligación de negociar un acceso soberano (…) La corte no puede predeterminar el resultado de esas eventuales negociaciones”.