Diputado Coloma declara por asesorías “verbales”

El 22 de enero pasado, el diputado UDI Juan Antonio Coloma se presentó ante la fiscalía para prestar declaración en calidad de testigo en el caso Asipes.

El Ministerio Público busca dilucidar el objetivo por el cual el reelecto diputado recibió desde la asociación gremial ocho pagos, por un total de $ 4,5 millones, entre enero y julio de 2009.

Las boletas, todas emitidas por el propio Coloma, están extendidas como prestación de servicios jurídicos, en cuya glosa dice “asesorías legales en materias legislativas”.

La diligencia se enmarca dentro de otras citaciones a otros políticos en calidad de testigos: al diputado DC Fuad Chahín -quien culmina su labor parlamentaria el 11 de marzo próximo- y al diputado electo de RN Frank Sauerbaum, quien asume el cargo en esa fecha.

Del mismo modo, la fiscalía citó a declarar al diputado PPD Cristián Campos. Sin embargo, la comparecencia de Campos fue requerida en calidad de imputado, y dada su condición de legislador en ejercicio con fuero parlamentario, esta fue cursada como invitación.

Ni Campos, ni Chahín, ni Sauerbaum habrían declarado hasta ahora.

El testimonio de Coloma

El diputado gremialista, quien en la época de la emisión de las boletas no era parlamentario, explicó que estas responden a asesorías realizadas para Asipes, en paralelo a labores desempeñadas en la Fundación Jaime Guzmán.

“Comencé a trabajar en 2008 en la Fundación Jaime Guzmán efectuando asesorías legislativas. Estas consistían en que varios abogados, entre ellos Arturo Squella (diputado UDI) y Guillermo Ramírez (diputado electo UDI), nos dedicábamos a hacer seguimiento a distintos proyectos de ley y generábamos una especie de minuta o, a veces, escribíamos algunos documentos para la fundación”, señaló el diputado en su declaración ante la fiscalía.

Según detalló, las asesorías las llevó a cabo desde las oficinas de la fundación y eran reportadas directamente a Luis Felipe Moncada, el entonces gerente de la gremial, a través de llamados telefónicos.

“En una ocasión concurrió a nuestras oficinas en la fundación don Luis Felipe Moncada y me requirió a mí y a otros colegas, como Guillermo Ramírez y Arturo Squella, que le prestáramos servicios de asesoría legislativa”, relató Coloma. Y agregó: “Yo conocía de antes al señor Moncada, ya que en varias ocasiones lo había visto en actividades del partido UDI al que pertenezco, y él también. No se firmó contrato por esos servicios. Sólo las boletas de honorarios existen como respaldos. Informes escritos no generé. Mis reportes o informes eran transmitidos por mí directamente en forma verbal, vía telefónica, a don Luis Felipe Moncada. Y, en total, aproximadamente deben haber sido unos 12 en los meses que duró la relación”. Más adelante en su testimonio, el parlamentario sostuvo que “no quedó registro del producto de mis servicios”.

Coloma explicó al fiscal Rodrigo Durán que esa asesoría terminó una vez que él se concentró en su candidatura al Congreso, en 2009. “Según recuerdo, la relación culmina porque iba a empezar a concentrarme en mi candidatura parlamentaria ese año 2009”, dijo. En esa elección, Coloma Álamos no fue electo. Su actividad parlamentaria comenzó en 2013, tras postular otra vez.

El Ministerio Público consultó también acerca del contenido de estos servicios y el tiempo invertido por Coloma en su realización. “Yo dedicaba a esto aproximadamente dos días a la semana, mañana y tarde”, respondió el diputado.

“Mis servicios consistieron en ver distintos proyectos de ley que se estaban tramitando y pesquisar aquellos que pudieran incidir en el área pesquera. Y esos, yo al menos (…), lo que él quería en mis palabras era tener una especie de sistema de alerta en materia legislativa”, aseguró el diputado.