Diputado electo DC que fue deportado de Cuba: “Es en este minuto cuando uno valora tanto la libertad”

Este jueves, el diputado electo por Aysén, Miguel Ángel Calisto (DC), contó los pormenores de su detención y posterior deportación de Cuba, adonde había llegado el miércoles como invitado para participar de la ceremonia del premio “Oswaldo Payá, libertad y vida”, distinción organizada por la familia del disidente cubano fallecido en 2012.

“El día de ayer yo ingresé a La Habana sin mayor inconveniente, como cualquier turista. Pude conocer la realidad cubana, la realidad de las familias cubanas, la belleza de su gente y la ciudad, pero lamentablemente eso se vio empañado esta mañana cuando policía cubana llega a mi hotel para interrogarme y posteriormente también me detienen, me llevan al interrogatorio en el aeropuerto, y posteriormente me deportan a Miami para luego en escala volver a Chile. Quiero así graficar la situación ocurrida, sin más ni menos, y es en este minuto cuando uno valora tanto la libertad”, contó Calisto a través de un video.

Admeás, el futuro parlamentario aprovechó de agradecer las gestiones realizadas por el gobierno chileno, que incluyeron el anuncio del envío de una nota de protesta hacia las autoridades de la isla.

“Quiero manifestar mi agradecimiento a la embajada de Chile en Cuba, también en la Cancillería, al gobierno chileno. A todos aquellos que han manifestado preocupación. A mi partido, la Democracia Cristiana y la bancada de diputados”.

Junto con Calisto, el diputado UDI Gonzalo Bellolio también fue objeto de una medida similar, pues no se le permitió el ingreso al país caribeño.