El team ministerial

A las 10.30 horas del domingo, en el Palacio de Cerro Castillo, se realizó la fotografía oficial del nuevo gabinete ministerial. La ceremonia- previa al cambio de mando- tuvo un retraso, ya que la reunión entre el Presidente argentino, Mauricio Macri, y el actual Mandatario, Sebastián Piñera, comenzó más tarde de lo programado debido al atraso del jefe de Estado transandino.

Tras la presentación de los ministros en enero pasado, la conformación política del equipo ministerial quedó de la siguiente manera: 12 independientes, cinco militantes de RN, cuatro de la UDI y dos Evópoli.

Y a la hora de designar en puestos claves a personas cercanas, el Presidente optó por “viejos conocidos”: Andrés Chadwick en Interior, Cecilia Pérez en Segegob y Felipe Larraín en Hacienda. Estos son los nombres que se repiten en las mismas funciones de la administración anterior. Mientras que Juan Andrés Fontaine (Obras Públicas) y Alfredo Moreno (Desarrollo Social) hacen lo propio, pero en distintos ministerios.

Pero, sin duda, la sorpresa mayor es el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien tendrá como misión llevar adelante las leyes comprometidas en el programa de gobierno.

Ministerio del Interior, Andrés Chadwick. Abogado

El militante UDI de 62 años fue sucesor de Rodrigo Hinzpeter en la cartera del Interior en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Cuatro años después, volverá a encabezar dicha secretaría de Estado en un complicado momento: de este ministerio depende Carabineros de Chile, institución que ha sido cuestionada en el contexto de la denominada Operación Huracán y operaciones financieras irregulares.

Ministerio de RR.EE., Roberto Ampuero. Novelista

El ahora canciller -independiente de 64 años- se desempeñó como embajador en México durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Su nombramiento fue el más sorpresivo y cuestionado por su falta de experiencia en materia de relaciones internacionales. Una de sus primeras tareas será liderar la delegación encargada de los alegatos orales de Chile ante La Haya.

Ministerio de defensa, Alberto Espina. Abogado

El abogado de 61 años será sucesor de José Antonio Gómez en el Ministerio de Defensa. El militante de RN fue senador por La Araucanía en un cargo que se extendió por 16 años y antes estuvo tres periodos como diputado por las comunas de Ñuñoa y Providencia. Ha dicho que bajo su gestión como secretario de Estado “cualquier acto de corrupción (en las FF.AA.) debe ser investigado”.

Ministerio de Hacienda, Felipe Larraín. Ingeniero comercial

El ex director (59) del centro de estudios Clapes UC, fue titular en la misma cartera durante la primera administración del actual Mandatario. Es independiente y asume la cartera con el diagnóstico de que Chile se habría estancado económicamente estos cuatro años. Sus principales desafíos son lograr un mayor crecimiento y un fuerte ajuste fiscal.

Ministerio Segpres, Gonzalo Blumel. Ingeniero civil

El nuevo titular del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia -militante de Evópoli- se había desempeñado como director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. Con 39 años, es uno de los integrantes del círculo de confianza del nuevo Mandatario. De hecho, había trascendido que esta cercanía lo llevaría a ser jefe del equipo de asesores del segundo piso de La Moneda, pero finalmente el Presidente lo nombró ministro.

Ministerio Segegob, Cecilia pérez. Abogada

La nueva titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno -militante RN- de 43 años lideró el mismo cargo que hoy se le ha encomendado en la primera administración Piñera, remplazando a Ena von Baer. Durante los cuatro años que duró el gobierno de la ex Presidenta Bachelet se mantuvo trabajando con el actual Mandatario en la Fundación Avanza Chile.

Ministerio de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Ingeniero civil industrial

El independiente de 61 años fue canciller en el primer mandato de Piñera. Durante estos últimos años se hizo cargo de la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). A partir de esta administración, su ministerio será parte del comité político, pues el énfasis en la infancia y lo social es uno de los sellos que busca tener este gobierno.

Ministerio de Justicia. Hernán Larraín. Abogado

El hasta ex senador UDI de 70 años fue parlamentario por la Región del Maule desde 1994. Los días previos a asumir la cartera tuvo que enfrentar el debate por el posible cierre del penal Punta Peuco que estaría preparando el anterior gobierno. No se concretó y el secretario de Estado aclaró que el programa del Presidente Piñera no tiene contemplado llevar adelante esa acción.

Ministerio de Educación, Gerardo Varela. Abogado

El nombramiento del independiente de 54 años no estuvo exento de críticas -especialmente de la bancada parlamentaria de ex dirigentes estudiantiles- dada su lejanía con los temas de la cartera que liderará y a propósito de algunas columnas de opinión que publicó donde se mostró contrario a la gratuidad en la educación superior.

Ministerio de Economía, José Ramón Valente. Economista

Es independiente y tiene una larga trayectoria en el sector privado, donde se desempeñó como director de varias empresas y socio fundador de Econsult. Al asumir el cargo, este economista de 55 años señaló que la prioridad de su cartera es ayudar a que la inversión vuelva a crecer para ayudar a que la economía del país se fortalezca.

Ministerio del Trabajo, Nicolás Monckeberg. Abogado

Fue diputado de RN durante 16 años y presidente de la Cámara en un período. Tras su nombramiento comentó que una de sus prioridades será llevar adelante una reforma al sistema previsional para lo cual se enviará este año un proyecto de ley.

Ministerio de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. Economista

El independiente de 63 años es uno de los nombres que se repiten en la actual administración. En el primer gobierno del nuevo Presidente, el egresado de la Universidad Católica tuvo un breve paso por el gabinete: fue ministro de Economía por siete meses. Antes de asumir como actual ministro fue parte del directorio de LyD.

Ministerio de salud, Emilio Santelices. Médico cirujano

El nuevo secretario de Estado es titulado de la Pontificia Universidad Católica. Durante el primer mandato del Presidente Piñera fue parte del equipo del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, desempeñándose como jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico del Minsal.

Ministerio de Vivienda y urbanismo, Cristián Monckeberg Bruner. Abogado

Antes de asumir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el abogado de la Universidad Gabriela Mistral, de 49 años, se desempeñó como diputado durante tres períodos. En las elecciones parlamentarias recién pasadas optó por no postular a la reelección. Desde el 2014 hasta el viernes pasado fue timonel de RN.

Ministerio de Agricultura, José Antonio Walker Prieto. Técnico agrícola

El independiente de 56 años es hermano del diputado Matías y los ex senadores Patricio e Ignacio. Titulado de Inacap, hace su estreno en el mundo político, tras una vida dedicada a la agricultura y la actividad gremial. Si bien no pertenece a ningún partido, no descarta militar en alguno en el futuro.

Ministerio de Minería, Baldo Prokurica. Abogado

El nuevo ministro de la cartera de Minería llegará al gobierno tras pasar los últimos 28 años en el Congreso. Entre 1990 y 2002 fue diputado de Renovación Nacional por el ex distrito N° 6 de la Región de Atacama y, entre 2002 y 2018, ocupó el cargo de senador por esa misma región. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ministerio de Transportes y telecomunicaciones, Gloria Hutt Hesse. Ingeniera civil

La militante de Evópoli de 66 años fue parte de la subsecretaría en la misma cartera durante la administración anterior. Su nombramiento generó una denuncia de conflicto de interés, ya que actuó como “gestora de intereses”, a fin de conocer los “proyectos de inversión portuarios” que realizaría la actual administración.

Ministerio de bienes nacionales, Felipe Ward. Abogado

El ex diputado UDI de 45 años ejerció como parlamentario durante tres periodos consecutivos, en representación del distrito 3, de la Región de Antofagasta. Abogado, titulado de la Universidad de los Andes, postuló por el cupo de senador por Atacama en la última elección parlamentaria. Pese a que sacó el 15% de los votos, no logró obtener el escaño.

Ministerio de energía, Susana jiménez. Ingeniera comercial

La ministra de 48 años es ingeniera comercial y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica . Además tiene un diploma en Libre Competencia de la misma casa de estudios y es Magíster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo. En 2010 se incorporó al Instituto Libertad y Desarrollo y a partir de enero de 2017 asumió el cargo de Subdirectora.

Ministerio de Medio ambiente, Marcela Cubillos. Abogada

La independiente de 50 años retorna a la política después de desempeñarse como diputada UDI por dos períodos entre los años 2002 y 2010. Estudió en la Universidad Católica y fue alumna de Jaime Guzmán. El 14 de marzo tendrá que enfrentar el proceso de conciliación entre Andes Iron y el SEA por el polémico proyecto Dominga.

Ministerio del deporte, Pauline Kantor. Periodista

La ex campeona nacional de esquí, de 53 años, volverá al gobierno tras haber trabajado como directora ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, iniciativa liderada en el primer gobierno de Piñera por la primera dama, Cecilia Morel. L a titulada de la U. Católica vuelve a la política tras desempeñarse como directora de una consultora de comunicación estratégica.

Ministerio de la mujer y equidad de género, Isabel Plá. Egresada de Relaciones Públicas

Militante UDI, 54 años, fue parte del equipo de la Segpres durante el mandato anterior. La ex vicepresidenta de la colectividad gremialista fue cuestionada por sus dichos contrarios al aborto.

Ministerio de la cultura y las artes, Alejandra Pérez. Periodista

Llega a al cargo que ocupó Ernesto Ottone. Es independiente (55años). Antes del traspaso de mando se desempeñaba como directora ejecutiva de Canal 13.