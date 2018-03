Evo Morales: “Pido disculpas al pueblo chileno”

Fue un viaje relámpago, que por “agenda”, no incluyó una reunión bilateral con Sebastián Piñera, ni tampoco una participación en el almuerzo de camaradería con el restos de los presidentes que asistieron al cambio de mando, pese a que inicialmente estaba considerado. Pero tal como ha ocurrido en todas las investiduras desde 2006 en adelante, Evo Morales se sumó a la ceremonia en el Congreso y luego emprendió rumbo al aeropuerto, donde leyó un comunicado.

La conferencia del Presidente boliviano demoró en comenzar por la falta de organización de la comitiva de su país, que incluso fue a comprar un alargador al Easy. Además, hubo roces con la administración del aeropuerto y camarógrafos por el lugar en que se desarrolló el punto de prensa.

En todo momento, eso sí, Evo se mostró conciliador, en un viaje que además coincidió con un “banderazo” el sábado en varios puntos de Bolivia en el marco de la demanda marítima y ad portas del inicio de los alegatos en La Haya. “Tenemos en nuestras manos la oportunidad histórica del deber de delegar a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones, una relación más fraterna para resolver sus diferencias y tomar ventaja de nuevas oportunidades. No podemos, ni debemos seguir heredando a nuestras hijas e hijos problemas pendientes”, partió diciendo. “Aprovecho esta oportunidad para felicitar al hermano Presidente Piñera, (con quien) tuve una linda experiencia en el pasado, trabajo en conjunto, pero también se presentan algunas diferencias. Esperamos retomar ese nuevo trabajo, pensamos los pueblos”, puntualizó.

Luego, Evo recordó el cambio de mando de 2010, cuando jugó fútbol con Piñera. “No sé si ganamos o perdimos, pero jugamos fútbol y queremos tener esa nueva relación con el Presidente Piñera”, afirmó. A continuación, el mandatario sorprendió al señalar que “entiendo perfectamente la preocupación sobre los mensajes, redes sociales, pueden ser interpretaciones, tergiversaciones. Si algo está equivocado solo quiero decirles (que) pido disculpas al pueblo chileno. Nunca ha sido mi intención ofenderlo, agredirlo. Aunque también recibo muchos ofensas por parte de algunos medios de comunicación, por redes sociales, algunos, seguramente son pocos, hermanos chilenos, hasta me tratan de (…) indio sin pluma. Quiero decirles (que) no estoy resentido, no estoy molesto, entiendo perfectamente, somos tan diversos en América Latina que queremos que en esa diversidad haya gran unidad, trabajando por la igualdad de nuestros pueblos y sobre todo garanticemos la unidad de América Latina”.

Al mismo tiempo, al ser consultado sobre el escenario en La Haya, Evo respondió: “Nuestros delegados sociales, inclusive, nuestros empresarios, han decidido acompañar a las audiencias orales. Vamos a acompañar por lo menos los dos primeros días y pensamos que habrá evaluaciones permanentes en esta última etapa de la demanda ante La Haya”. Y sobre el ánimo boliviano en esta instancia, afirmó que “tenemos mucha confianza en la corte, que va a crear una instancia para que las diferencias se resuelvan. Ese es el gran deseo que tenemos”.

En ese marco, Evo apuntó a que “el encierro causado a mi país, a mi pueblo, de una herida abierta, en nuestro hemisferio, una herida que debemos cerrar y así mirar el futuro con mayor esperanza. Por más de un siglo, Chile ha reconocido la necesidad de encontrar una solución. Nosotros le damos la más alta importancia a realizar negociaciones sobre la materialización de un acceso soberano al mar para Bolivia”.