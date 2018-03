Felipe Kast, senador de Evópoli: “Gobernar con humildad es una señal de maduración de este gobierno”

El ex presidenciable valora “el tono conciliador” con el que, dice, ha aterrizado Sebastián Piñera en La Moneda. Además, insiste en que la coalición no solo debe hacer un buen gobierno sino construir “un sueño a largo plazo”.

Tras cuatro años como diputado por Santiago, ayer Felipe Kast (Evópoli) asumió como senador de La Araucanía. El ex presidenciable dice que el nuevo gobierno debe “jugar en equipo” y que en la medida que tome ideas como “los niños primero en la fila”, la reforma al Estado y la paz en La Araucanía, será fácil que el partido se sienta parte de la administración de Sebastián Piñera.

¿Cuáles deberán ser los ejes del gobierno de Sebastián Piñera?

Hoy comienza un nuevo ciclo y debemos aspirar a que, en cuatro años más, miremos hacia atrás y veamos que marcamos una diferencia importante en aquellos temas que para nuestro sector son especialmente sensibles. Uno de ellos: poner a los niños primero en la fila y corregir la vulneración de los derechos humanos de los niños en el Sename en forma definitiva. El otro gran eje es la reforma del Estado para modernizar el aparato público de forma estructural y eso no será fácil, quizás sea resistido por algunas personas de algunos sectores políticos. Esa es la reforma más importante para asegurar que lo público no tenga nada que envidiarle a lo privado y así aspirar a una educación y salud pública y de calidad. Algo clave es que entendamos que, además de hacer un buen gobierno, es igual de importante que podamos construir un sueño de país a largo plazo.

Sobre la reforma al Estado, en Canal 13 dijo que en este gobierno no habrá nepotismo. Pero el presidente ya eligió a algunos familiares como Andrés Chadwick. ¿Cómo se plantea esa reforma?

El objetivo es que los parlamentarios no ocupen las regiones o al Estado como botines de campaña, porque, desgraciadamente, hay pruebas de ello. No creemos que Andrés Chadwick u otras personas no hayan llegado ahí por sus méritos. El fin es abrir las puertas para que ciertos cargos sean a través de concurso público.

¿Aún se está estudiando, entonces, hacer una excepción para el Presidente de la República?

Tenemos un borrador de un proyecto de ley que se refiere principalmente a los parlamentarios. Lo que nos gustaría es que haya urgencias para que este proyecto avance.

Piñera ha enfatizado la búsqueda de acuerdos. ¿Cuál es su rol como senador en ese ámbito?

Yo aplaudo que Sebastián Piñera tenga un tono conciliador, unitario; eso es correcto. Gobernar con humildad es una señal de maduración de este gobierno. Si seguimos en esa senda podemos aspirar a ampliar la coalición aún más con personas que compartan el mínimo común denominador de poner a los emprendedores en el centro del desarrollo. Son ellos los que empujan el carro del desarrollo y no el Estado. Es abrir la puerta a muchos huérfanos de la Concertación a que se sientan parte de Chile Vamos.

¿Evópoli podrá ser puente con el Frente Amplio?

Lo que plantea el Frente Amplio le hace un profundo daño a Chile, no porque sean malas personas sino porque sus ideas no le hacen bien al país. Sí, podemos llegar a acuerdos en otras materias, pero muchos de ellos miran con nostalgia el gobierno de Allende, por lo tanto, podemos tener diferencias muy sustantivas, pero eso no quita que, desde Evópoli, tratemos de hacer buena política, dialogar y jamás caer en descalificaciones.

¿El acuerdo de la Cámara entre el FA, la Nueva Mayoría y la DC impide un acercamiento de este último con la centroderecha?

Habrá acercamientos puntuales dependiendo de los distintos proyectos. La Nueva Mayoría y el Frente Amplio deberán decidir qué tipo de oposición quieren hacer. Aquel que elija una posición negativa -hoy (ayer) vimos un cartel que decía “todos contra Piñera”- no tendrá mucho éxito. Hoy la política propositiva es el camino y, por lo tanto, espero que esa sea la tónica de la mayoría de la oposición.

¿Espera que Ciudadanos pueda integrarse prontamente al gobierno o a la coalición?

Ciudadanos nunca se sumó a la campaña de forma institucional, fue a nivel personal. Las conversaciones institucionales con Ciudadanos aún no han madurado, pero desde Evópoli hemos mostrado simpatía con lo que representa ese mundo. A mí no me corresponde hablar de cargos, pero hay una oportunidad al ver con ellos un mínimo común denominador, es un desafío para preguntarnos cómo podemos seguir ampliando la coalición.

¿Cómo debe ser la relación de Chile Vamos con el gobierno?

Los partidos debemos asumir que somos parte del gobierno, lo que no impide que cada uno tenga su impronta, que Evópoli pueda luchar para que, efectivamente, la reforma de la infancia se concrete y hagamos lo posible para que eso no se olvide. La clave es que juguemos en equipo, eso significa hacer política donde efectivamente todos se sientan escuchados y no solo eso, que podamos proponer agenda.

¿Qué errores no se deberían cometer esta vez?

Lo importante es tener comunicación fluida y construir complicidades. Cada partido tiene sus sensibilidades. La reforma del Estado, la paz en La Araucanía, los niños primeros en la fila son tres elementos fundamentales para Evópoli y mientras el gobierno mantenga esos elementos en la agenda como prioridad nacional, será fácil sentirnos parte.

¿Cómo ha visto la instalación del gobierno?

Ha sido una instalación con bastante diálogo. Los partidos han sido claros en empoderar el presidente para que pueda armar sus equipos y ellos han hecho propuestas.

¿Cómo quedaron los equilibrios políticos para Evópoli?

No hemos hecho la matemática y la verdad que eso no nos interesa mucho. Sí sabemos que propusimos a las mejores personas, algunas de ellas quedaron consideradas, y otras no.

Piñera enfatizó en avanzar en la ley de identidad de género. ¿Hubo un cambio en su postura?

Sebastián Piñera siempre ha tenido una visión más bien abierta más allá de que podamos tener diferencias en algunas materias. Su visión ahora es porque efectivamente hay una necesidad.

¿Existe riesgo de que los temas valóricos tensionen a Chile Vamos? Queda pendiente identidad de género y se dará la discusión de matrimonio igualitario.

No, porque no me imagino a un partido tratando de imponerle a otro en Chile Vamos una postura distinta a la que tienen. Espero que en Chile Vamos podamos ver la diversidad de opiniones en materia valóricas como una riqueza y no como problema. Cuando logremos entender eso y lo veamos con respeto, Chile Vamos no volverá a ser la derecha homogénea.