Gobierno hará auditoría “inmediata” al Sename

En tanto, Susana Tonda no podrá asumir como directora del servicio hasta no obtener la nacionalidad chilena.

Hasta el organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename), Fundación Padre Semería, en la comuna de La Pintana, llegó el Presidente Sebastián Piñera para realizar su primera actividad en el cargo.

En la ocasión, el Mandatario anunció su propuesta de reforma al sistema de protección a la infancia, el cual, según especificó en su discurso, será prioridad.

“En sus cortas vidas, los niños, niñas y adolescentes del Sename ya han sufrido demasiado. Porque se les ha negado lo que más necesita todo ser humano, especialmente en sus primeros años de vida: amor, estimulación y protección”, indicó Piñera.

El anuncio consta de 10 puntos, entre los que destaca la realización de una auditoría “inmediata”, con el objetivo de conocer, indicó, “la situación de nuestros niños y crear un moderno sistema de información y evaluación de la calidad de la atención que reciben, y así garantizar mejor su seguridad, integridad y salud física y mental”.

Además, anunció el reemplazo del Sename por dos nuevos servicios, dedicados uno a los menores infractores y otro para aquellos niños vulnerables. En esta materia, la prioridad es dar urgencia a la discusión que actualmente existe en torno a los proyectos presentados por la anterior administración y presentar diversas modificaciones a los textos.

En busca de concretar la propuesta, el Mandatario hizo un llamado a un “gran acuerdo nacional por la infancia y adolescencia”, el cual, señaló, permitirá lograr avances en la materia “con la eficacia y rapidez que requiere esta hermosa y noble misión”. Además, se planea subir el monto de las subvenciones a los organismo colaboradores a cargo de residencias, mejoramiento de la infraestructura, una defensoría legal para los niños vulnerables y un sistema de alerta temprana que permita detectar los casos en que menores estén en riesgo.

En palabras del ministro de Justicia, Hernán Larraín, el trabajo del gobierno apuntará a que el Sename “sea un lugar donde los niños se recuperen, que tengan la capacidad de rehabilitarse y reinsertarse”.

Nueva directora en espera

Durante la visita, Piñera fue recibido por los más de 70 niños internos en la residencia, quienes prepararon una once y un recorrido para el Presidente y los ministros Larraín; de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.

A ellos se sumó Susana Tonda, ex directora ejecutiva del Hogar de Cristo, a quien Piñera solicitó asumir como nueva directora del Sename, en reemplazo de Solange Huerta. Sin embargo, desde el gobierno anunciaron que la ingeniera comercial de la U. Católica no se hará cargo hasta no obtener la nacionalidad chilena, dado que es argentina. Según se indicó, Tonda lleva 50 años de residencia en el país, pero nunca ha avanzado hasta la nacionalización. Este trámite, indicaron, comenzará a desarrollarlo hoy y tardaría al menos una semana. En tanto, se desempeñará como asesora presidencial en materias de infancia, y la dirección la mantendrá de forma subrogante el jefe jurídico del servicio, Osvaldo Soto.