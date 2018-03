Hernán Larraín anuncia cambios al proceso de nombramientos de notarios

El próximo ministro de Justicia, Hernán Larraín, evitó referirse al caso particular de la designación del ex fiscal Luis Toledo para el cargo de notario en San Fernando, aunque advirtió que “si me compete, me pronunciaré, pero hablemos de los hechos futuros, en el futuro”.

El senador UDI, sin embargo, aseguró que se necesitan cambios a la manera de nombrar este tipo de cargos. Larraín manifestó que “es indispensable revisar la forma como se realizan los nombramientos de los notarios, también de otras autoridades, como los jueces”.

El futuro secretario de la cartera sostuvo que “necesitamos que sean procesos transparentes, públicos, fundados en el mérito, que a todos nos dejen tranquilos, y que no sean susceptibles de cuestionamientos por las razones más variadas”.

El futuro titular de Justicia indicó que “eso es lo que espera el país de personas que tengan una responsabilidad como de notario o de jueces para poder ejercer con propiedad y autoridad su función. Espero proporcionar los antes posible cambios en la forma como se debe de designar a estas autoridades”.

En esa misma línea, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, señaló que “hay que tomar una serie de medidas para otorgarle más publicidad al sistema, lo que permitirá que la ciudadanía pueda hacerse un juicio sobre si efectivamente resultó elegido un notario con más méritos y no por decisiones de otra naturaleza”, afirmó Drago.

La autoridad del organismo manifestó que “es importante que la ciudadanía conozca los fundamentos para el nombramiento de este tipo de cargos, por lo que hay que perfeccionar el sistema de nombramientos de los notarios públicos”.