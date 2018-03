Jaime Ravinet: “La Democracia Cristiana como tal está agotada”

El ex DC Jaime Ravinet revela conversaciones con Mariana Aylwin y otros personeros que dejaron la falange.

“He conversado con ellos y les he manifestado todo mi apoyo para tratar de coordinarnos en el futuro y actuar en política nuevamente”. De esta manera, el ex dirigente histórico de la Democracia Cristiana, Jaime Ravinet -quien también se desempeñó como ministro de Defensa de Sebastián Piñera en 2010- confirmó los acercamientos que ha tenido con varios de los miembros de Progresismo con Progreso que renunciaron a la DC, incluida la ex ministra Mariana Aylwin.

“Me gustaría que iniciáramos mesas de diálogo para empezar a acercarnos y discutir posiciones. Y a partir de ello, haría un llamado no sólo al humanismo cristiano sino también al humanismo laico, con algunos dirigentes del PPD y del Partido Socialista, que podrían sentirse cómodos con la idea de crear un movimiento de centro”, fue el llamado del ex intendente metropolitano.

En relación a los actuales dirigentes de la Democracia Cristiana que se encuentran en un proceso de reflexión sobre su continuidad en la colectividad -como los ex presidentes DC Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, además del ex ministro Jorge Burgos- Ravinet explicó que “no hay que apurar el ganado flaco”.

“Respeto el proceso de reflexión de cada uno, pero creo que la Democracia Cristiana, como tal, está agotada, porque no hay nada que nos una con personas como Yasna Provoste, Ximena Rincón o el diputado Víctor Torres, que están claramente en la izquierda”, agregó luego el ex intendente.

En ese sentido, el ex democratacristiano -que renunció en 2010 al partido- es crítico al señalar que en los últimos diez años, la DC ha ido perdiendo su identidad, “sin definiciones, sin personalidad y sin planteamientos claros, y por el contrario, lleno de matices”.

De hecho, tampoco descarta que, en la eventualidad de que militantes de la DC, el PPD, el PS y el PR renuncien a sus colectividades, como consecuencia de la “izquierdización” de sus partidos, puedan converger también con dirigentes de otras colectividades que hoy forman parte de la centroderecha, como RN y Evópoli.

Al ser consultado si participaría, por ejemplo, de la propuesta de Francisco Chahúan (RN) de crear una Federación Social Cristiana, Jaime Ravinet respondió que, por ahora, priorizaría primero los acercamientos con aquellos dirigentes que forman parte del socialcristianismo.