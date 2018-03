Jaime Tohá, diputado electo PS: “Partir por la fusión del PS con el PPD me parece una irresponsabilidad”

Hasta el año pasado fue consejero regional en Santiago. Hoy es diputado por Concepción. ¿Cómo responde a quienes lo critican por vivir fuera de la ciudad donde fue elegido?

Toda la vida he tenido residencia en la región del Biobío y en Santiago. De manera que ese no es un tema.

Personeros de la Nueva Mayoría se han desmarcado de continuar con el legado de la Presidenta Bachelet, ¿qué le parece?

Todos sabemos que vamos a defender la reforma educacional, el nuevo sistema electoral y la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Vamos a defender las obras, no de la Presidenta Bachelet, sino las obras de nuestro gobierno y ahí no hay nada que discutir. Demos la vuelta a la página con esta discusión absurda y asumamos las tremendas responsabilidades que tenemos.

Durante la campaña, usted dijo que ni la Nueva Mayoría ni el gobierno han estado a la altura de la Mandataria, ¿mantiene esa posición?

La mantengo porque ahí se confundió muchas veces lo que era la magnitud de las reformas con la famosa discusión de los matices. Fue fatal. Cómo va a estar a la altura un conglomerado que uno de sus partidos principales dicen que no leyeron el programa. No se estuvo a la altura porque me consta que cuando se elaboró el programa se aligeraron las cosas. No hubo seriedad frente a la magnitud de las reformas que impulsó el gobierno de la Presidenta Bachelet.

¿A qué se refiere cuando dice que el Congreso ha perdido su rumbo?

No es sólo un tema del Congreso, en estos días tenemos este triste espectáculo de dos instituciones fundamentales para el país que están en una pugna que es extraordinariamente grave. Hay que volver a acordarse de que la labor fundamental del parlamentario es legislar. En segundo lugar, la fiscalización: tomemos en serio el tema de la fiscalización. Dejemos de lado esta tendencia de crear comisiones investigadoras por cualquier cosa.

¿Es partidario de una fusión entre el PS y el PPD?

La crisis que tenemos es demasiado profunda como para plantearse que esto se resuelve fusionándonos. Los grandes problemas políticos se tienen que discutir sobre la base de un análisis muy profundo, sacando conclusiones. Pero partir por la fusión me parece una nueva irresponsabilidad.

Respecto a las políticas de alianzas, ¿es partidario de una coalición que abarque desde el Frente Amplio a la DC?

En principio, claro que sería partidario. Si es una alianza administrativa, no tengo ningún problema. Pero si es una coalición programática, primero veamos qué es lo que piensa cada uno y veamos si estamos de acuerdo o no.

¿Respalda el proyecto de matrimonio igualitario?

Sí, absolutamente.

¿Y la eutanasia?

Yo la respaldaría. Pero naturalmente la eutanasia tiene que estar dotada de una legislación muy acuciosa y de normas muy precisas para que realmente corresponda eso a una voluntad de personas que responsablemente no quieren seguir sufriendo y que esté avalada por informes médicos que determinen que esa situación no tiene posibilidad de revertirse.