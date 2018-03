Jefe de bancada PS rechaza idea de Insulza para mesa de la Cámara

“Hay que formar una mesa del Congreso, por último si tienen que formar una mesa de la Cámara que sea consensual (…). En los tiempos en que éramos Concertación hubo periodos en que distintas ramas del Congreso fueron presididas un tiempo por la derecha y otro tiempo por la centroizquierda”. El fin de semana -en entrevista con La Tercera-, el senador electo por Arica, José Miguel Insulza (PS), planteó por primera vez la opción de un acuerdo transversal entre todos los sectores políticos para encabezar la Cámara de Diputados.

La salida propuesta por el ex ministro se produjo en momentos en que la DC mantiene congeladas las negociaciones con la Nueva Mayoría y el Frente Amplio a raíz del rechazo de diputados oficialistas a la nominación del senador DC Andrés Zaldívar como integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

Junto con suspender las conversaciones, algunos parlamentarios DC que tienen reticencias a pactar con el Frente Amplio han planteado la opción de un acuerdo con ChileVamos, algo que fue cuestionado por Insulza el sábado, al afirmar que “sería una mala señal un acuerdo entre la derecha y la DC en la Cámara Baja”.

Sin embargo, la opción del senador electo de generar un inusual acuerdo que involucre transversalmente a los partidos de la derecha y la centroizquierda fue rechazada por el jefe de los diputados socialistas, Daniel Melo, quien ha liderado las negociaciones a nombre de su bancada.

“En la Cámara el PS no va a estar en ningún acuerdo que implique pactar con la derecha. Esa decisión la tomamos antes del receso legislativo (de febrero). Apelamos a que las fuerzas progresistas constituyan un acuerdo amplio para la Cámara, y por ningún motivo generar una instancia de cogobierno con la derecha”, respondió Melo a la consulta.

Según señalan en los partidos oficialistas, en las últimas semanas los negociadores de la Nueva Mayoría han dialogado con la DC, en especial con el subjefe de bancada, Gabriel Silber, para generar una reunión que incluya al FA a fines de febrero, cuando algunos de los legisladores hayan retornado de sus vacaciones.

Aunque aún no hay claridad de la presencia de la falange en el encuentro, la reunión se realizaría de todos modos para analizar salidas posibles antes de marzo.

En medio de los intentos oficialistas, el diputado DC Iván Flores defendió la opción de un acuerdo “administrativo” y “no político” con ChileVamos en caso de que no se llegue a acuerdo con la Nueva Mayoría.

“Siempre hemos dicho: plan A es con los partidos de la Nueva Mayoría -y no estoy hablando del Frente Amplio-, y si no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con la Nueva Mayoría, soy de la posición de que hay que darle una gobernabilidad adecuada a la Cámara, y si eso es con RN o algún partido de derecha que con ese afán quisiera acordar con nosotros, yo no tengo ningún problema”, dijo el diputado.