Jorge Burgos y eventual cierre de Punta Peuco: “Yo no lo podría descartar”

Sin embargo, el ex ministro dijo que considera poco probable que la Mandataria espere las últimas 48 horas para tomar esta decisión.

El ex ministro Jorge Burgos se refirió a las dudas ante el eventual cierre de Punta Peuco por parte del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a días de que deje La Moneda.

En conversación con Radio Duna, Burgos dijo que “no podría descartar” que la Mandataria tomara esa decisión.

“Hay cierta inhibición, cuando uno está por irse, de no hacer cosas que puedan tener un efecto posterior. Pero el hecho de haber mandado un texto constitucional (por el proyecto de Nueva Constitución que fue firmado hace unos días) indica que la inhibición ya no corre (…) Yo no lo podría descartar”.

Respecto a las presiones que podría tener la Mandataria de cerrar el penal, Burgos dijo que “no” existirían. “Ya el tiempo es demasiado breve. Es muy poco explicable algo que no es tan difícil de hacer ni tan difícil de implementar, y ni siquiera tan dificultoso políticamente (…) se esperen las últimas 48 horas para hacerlo”.

Consultado sobre su opinión del cierre del penal, el ex ministro dijo que él terminaría con los “privilegios” con los que cuentan los reclusos, pero tampoco tendría duda en mandar ley para que personas que están enfermas terminales dejen de cumplir condena.



