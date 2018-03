Juan Antonio Coloma Álamos, diputado UDI: “Está bastante comprobado que la pena de muerte no tiene eficacia disuasiva”

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma Álamos, defiende su postura en contra de la pena de muerte, e insiste en que hay que ser cuidadoso con lo que se propone.

¿Por qué no está de acuerdo con reponer la pena de muerte en Chile?

Creo que nunca va a haber un ser humano de primera o de segunda categoría al que uno pueda ponerle fin a su vida. Yo he estado siempre contra el aborto, la eutanasia y creo que la pena de muerte, aun cuando la persona cometió delitos horribles, no corresponde terminar con la vida de un tercero.

¿Cree que se deben endurecer las penas?

Sí. Creo que cuando hay crímenes que son realmente horrorosos, como el caso de Sophia u otros similares, lo que hay que hacer es establecer un sistema de cadena perpetua calificada sin beneficios. Eso es algo que en nuestra legislación sí podemos avanzar.

¿Qué opina de que se esté discutiendo la restitución de la pena de muerte?

Esta discusión es muy relevante para la opinión pública, pero en la práctica no puede ser llevada a cabo. Eso es una realidad.

Hoy día nuestro país está suscrito al tratado internacional de San José de Costa Rica, que impide que vuelva a establecerse en nuestra legislación la cadena perpetua para aquellos delitos donde ya fue eliminada.

¿Entonces, no se podría incorporar esa medida al código penal?

Hay que ser sinceros, lo pueden proponer, pero nuestro país ha firmado tratados internacionales que lo impiden. Es decir, que si se llega a aprobar una pena de muerte, lo que va a ocurrir es que la persona va a ir a los organismos internacionales y va a revertir la medida. Además, hace tres semanas aprobamos una serie de enmiendas a la Constitución, una de las cuales era establecer que nuestro país no admite la pena de muerte, y esa indicación fue aprobada con unanimidad en la Cámara de Diputados. Esto fue 10 días antes de la muerte de Sophia. Entonces hay que ser consciente de lo que uno firma.

¿Estima que la carta entregada por los parlamentarios UDI a Sebastián Piñera, solicitando un plebiscito, es un acto populista?

Yo no quiero decir si alguien lo hace por un tema de populismo, pero creo que hoy nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales no lo permiten. Actualmente nuestra Constitución no establece el plebiscito para este tipo de casos. Sólo se puede llevar a cabo cuando hay una diferencia entre el Congreso y el Presidente de la República en el caso de una reforma constitucional, y no estamos frente a ese caso. Entonces, hay que ser cuidadosos con ese tipo de solicitudes, porque en la práctica no es posible llevarla a cabo.

¿No cree que la pena de muerte puede ser efectiva para disminuir la delincuencia?

No. Está bastante comprobado que no tiene eficacia disuasiva.