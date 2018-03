La Moneda retira candidatura de Estela Ortiz a organismo internacional

Un comunicado envió ayer la Cancillería a todas las embajadas de Chile en el exterior para informarles del retiro de la candidatura de María Estela Ortiz al cargo de Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), cuya elección se realizará en México el 26 de abril próximo.

“Se resolvió retirar en aras del consenso la candidatura de la señora Ortiz para dirigir la OEI”, dice el breve mensaje que emitió en la mañana de ayer el gobierno chileno a todas sus misiones diplomáticas en el extranjero, revirtiendo de esta forma los instrucciones que previamente habían recibido los embajadores para conseguir los votos necesarios para el triunfo de una de las amigas más cercanas de la Presidenta Michelle Bachelet.

Fuentes de Cancillería explicaron que el retiro de la candidatura de la educadora de párvulos y de Educación Básica de la Universidad de Chile -quien se desempeña en el gobierno desde 2014 como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia- se debe a la falta de apoyos que estaba recibiendo de los países latinoamericanos. Varias naciones habían dilatado su respuesta o apoyaban abiertamente al candidato español, Mariano Jabonero.

En las últimas semanas, incluso, Ortiz realizó una gira por Sudamérica y Centroamérica para promocionar su candidatura, pero no tuvo los resultados esperados. De hecho, poco después del paso de Ortiz por Ciudad de México, el gobierno del Presidente Enrique Peña-Nieto notificó a Chile que respaldaría a Jabonero.

La Cancillería chilena había pedido a sus diplomáticos dar prioridad a los esfuerzos por conseguir la aprobación del nombre de Ortiz para la OEI

El secretario general de la OEI es elegido por los ministros de Educación de 20 países de América, además de los representantes de esas carteras de España, Portugal, Andorra y Guinea Ecuatorial. El cargo dura cuatro años, con posibilidad de renovar el mandato por otros cuatro años más.

Fue a fines de octubre, luego que el actual secretario ejecutivo de la OIE, el brasileño Paulo Speller, declinara continuar al mando del organismo internacional, que Bachelet alentó la candidatura de su amiga a este cargo internacional.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile saluda muy atentamente a la embajada de (…) y tiene el honor de presentar la candidatura de la Sra. María Estela Ortiz”, decía la circular que envió el gobierno a las embajadas extranjeras residentes en Chile. En la nota se presentaba a Ortiz como una persona de “dilatada experiencia en políticas públicas en el área de la educación, infancia y protección social”.

El nombramiento de Ortiz y la campaña en el extranjero en favor de su elección habían generado algunas críticas en Chile. En febrero pasado, el ex candidato presidencial José Antonio Kast publicó en su cuenta de Twitter: “Qué vergüenza para Chile que la Presidenta nomine a sus amigas para cargos internacionales. ¿Será una forma de devolver el favor por las boletas a SQM? Simplemente patético lo de Estela Ortiz”.

Como se trataba de una elección que se definirá el 26 de abril, una vez que el gobierno de Piñera esté instalado en La Moneda, Ortiz había dejado entrever la posibilidad de no seguir en carrera. “Esto va a depender del gobierno entrante… He puesto el cargo (al que postulo) a disposición, porque ellos tendrán que decidir. Éticamente, lo que correspondía es poner a disposición de ellos mi postulación (esto no es algo personal, es un tema de Estado)”, afirmó la educadora a La Segunda el 26 de febrero pasado.