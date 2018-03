La sanción impuesta por el Colegio Médico al nuevo subsecretario de Redes Asistenciales

El anuncio de los nuevos subsecretarios para esta nueva gestión de Sebastián Piñera generó críticas por parte del Colegio Médico. Esto, porque el cargo de subsecretario de Redes Asistenciales lo ocupará Juan Manuel Toso, quien recibió una sanción ética (2016) por parte del Colmed cuando era director del Servicio Metropolitano Sur en el anterior gobierno de Piñera.

Según T13, Toso fue censurado con una amonestación por escrito y con publicidad en 2016, después que su hija recibiera una beca de dermatología en un hospital que era administrado por el servicio del cual el futuro subsecretario era director.

Todo se remonta al año 2014. Según el documento “Sentencias Éticas” del Colegio Médico, el doctor Héctor Navarrete y la Sociedad Chilena de Dermatología denunciaron “posibles irregularidades en la creación del Servicio de Dermatología del Hospital El Pino y la admisión de becados de la Universidad de Santiago al programa de dermatología de esa universidad”, fundamentando la denuncia en que existían vínculos de parentesco entre distintos profesionales del centro asistencial y becados de la universidad, esto “sin concurso público” en la selección.

Dentro de los casos denunciados que aparecen en la publicación, está la hija del entonces director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Juan Manuel Toso Loyola.

Tomando los antecedentes, el Tribunal Regional de Ética de Santiago sancionó en primera instancia a Toso y otros dos médicos denunciados. Y tras la apelación de los otros doctores, el Tribunal Nacional señaló que “distinto es el grado de culpabilidad que le cabe al director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, doctor Juan Manuel Toso Loyola, quien no sólo era la autoridad superior del referido Servicio, sino que, además, padre de una de las profesionales beneficiadas con la beca de formación en dermatología”.

Es así como el Tribunal del Colegio Médico condenó al doctor Juan Manuel Toso Loyola a la pena de censura, la que consiste en la reprensión “por escrito y con publicidad por su conducta contraria a la ética profesional al infringir las normas”, señala la publicación.

Colegio Médico

Tras conocer el anuncio de que Juan Manuel Toso asumiría un nuevo cargo en el gobierno de Piñera, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló a T13 que esta decisión genera “algunos reparos por parte de nuestro gremio, porque estas sanciones éticas se dieron en torno al ejercicio de un cargo administrativo, y ahora como subsecretario estará en una jerarquía mayor”.

“Comprendemos con esto una señal por parte del futuro Gobierno, que al parecer no les pareció relevante. Esperamos que en el ejercicio de su cargo ojalá no se repitan este tipo de problemas y no existan cuestionamientos por conflictos de interés”, agregó la presidenta del gremio al medio.