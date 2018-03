La última fiesta de Bachelet: Los que fueron y los que no

Había comenzado como uno de los procesos más emblemáticos del actual gobierno, con destacados intelectuales, artistas y futbolistas entre los presentes. Sin embargo, la fiesta final de Michelle Bachelet terminó como una escueta ceremonia, con sabor a despedida y con presencia mayoritaria de incondicionales.

Entre los presentes, eso sí, el momento era significativo. Incluso, entre ellos, varios lamentaban abiertamente que una de las promesas de campaña más importantes de la Jefa de Estado se presentara a sólo cinco días de que finalizara el Gobierno.

La propia Mandataria ya había hecho eco de las críticas y, en medio de su discurso, que duró menos de nueve minutos, señaló: “Hoy día aparecen titulares ‘a cinco días del Gobierno envía el proyecto de Constitución’. Yo lo he dicho: vamos a gobernar hasta el último día, así que eso no es algo que deba sorprender a nadie”.

Pero lo cierto es que el hito más importante del segundo mandato de la Presidenta Bachelet contó con la participación -en su mayoría- de ministros, subsecretarios y funcionarios de Gobierno.

Y pese a que desde La Moneda aseguraron que se invitó a los quince miembros del Consejo Ciudadano de Observadores, sólo dos de ellos se presentaron en Palacio: el abogado constitucionalista Francisco Soto y la presidenta de la Federación Nacional de Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Olate.

No estuvieron figuras como el director de The Clinic, Patricio Fernández; la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra, ni el futbolista Jean Beausejour, que habían integrado la instancia y que en su momento fueron vistos como rostros “ciudadanos” que garantizaban la pluralidad.

Lo llamativo es que, a diferencia de la versión de La Moneda, varios de los miembros del Consejo aseguraron que no recibieron invitación alguna.

Tampoco llegaron los presidentes de partido de Chile Vamos, ni los diputados y senadores de las comisiones de Constitución – con excepción del senador PS Alfonso De Urresti-, quienes también fueron convidados a la ceremonia. “Debe ser porque es el primer día de Congreso”, justificaban entre los pasillos de La Moneda.

Quienes sí llegaron fueron los presidentes de la Nueva Mayoría; el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito y algunos organizadores de los encuentros locales autoconvocados (ELA), entre ellos, Rogelia Leyton y Pedro Valenzuela, de La Florida. También apareció el abogado Pablo Ruiz-Tagle.

El proceso constituyente había comenzado en octubre del 2015 y contó con varias etapas, entre ellas, la presentación del Consejo Ciudadano de Observadores, el 2 de diciembre de ese año. Ese día, el evento que también se realizó en el Salón Montt Varas, distó mucho de la ceremonia que se realizó hoy en La Moneda, con la presencia de diputados y senadores de las comisiones de Constitución, y con los dirigentes de la Nueva Mayoría expectantes por lo que sería el envío de la Constitución, agendado- por la propia Mandataria- para el segundo semestre de 2017.

Esta vez, en cambio, los ánimos no eran los mejores. La misma presidenta de la DC, Myriam Verdugo, al salir de la ceremonia, le puso la vara alta: “La verdad es que no creo que haya viabilidad para este proyecto. Lo califico como un saludo a la bandera, lamentablemente esto no se pudo concretar antes, pero va a dormir en el sueño de los justos en el Parlamento”.