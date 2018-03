Lagos celebra sus 80 años en evento con autoridades y ex colaboradores

Con la presencia de alrededor de 130 asistentes se celebró ayer el cumpleaños número 80 del ex presidente Ricardo Lagos. El evento -realizado en el Centro Los Almendros, en Huechuraba- fue organizado por amigos y ex colaboradores, quienes estuvieron presentes junto a la familia del ex mandatario encabezada por su señora, Luisa Durán, y su hijo, el senador Ricardo Lagos Weber.

Quienes asistieron dicen que Lagos entregó un mensaje de agradecimiento. Y, además de sus palabras, hubo tres discursos, a cargo de Osvaldo Puccio, Carolina Tohá y Francisca Lagos, su hija, en representación de la familia.

En su intervención, Puccio destaco la inteligencia, coraje y “sentido del deber” de Lagos, mientras que Tohá mencionó su capacidad de entrar en los nuevos tiempos.

Según informaron desde el entorno del ex jefe de Estado, entre los asistentes estuvieron el ministro Jaime Campos, el subsecretario Mahmud Aleuy, los senadores Carlos Montes y Rabindranath Quinteros, el diputado Marcelo Schilling, los ex ministros Máximo Pacheco y Sergio Bitar; miembros de su think tank “Convoca Chile”, como el ex ministro Álvaro García, Iván Poduje, Paula Vial y Enrique Rajevic, y otras figuras como Agustín Squella, Jeanette Vega, Jaime Tohá, Óscar Guillermo Garretón, Sol Serrano, Ricardo Núñez, Luis Riveros, Eugenio Tironi, Raimundo Espinoza, Raúl Díaz, Julio Jung y Jorge Correa Sutil.

Como regalo colectivo Lagos recibió un grabado de la artista nacional Roser Bru que fue icónico en su campaña presidencial de 1999 y que lleva en el dorso la firma de todos los asistentes al almuerzo.

Los presentes llevaron sombreros con una chapita y el mensaje “Lagos 80 años”, junto a la imagen de una torta, en una celebración que duró alrededor de cuatro horas.