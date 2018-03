Las declaraciones de los diputados Squella y Ramírez

En calidad de testigos, los diputados Arturo Squella y el recién electo Guillermo Ramírez -ambos de la UDI- prestaron declaración en el marco del caso Asipes, investigación que comanda el fiscal Julio Contardo (al centro en la foto).

Sus testimonios forman parte de las diligencias en torno a las boletas de honorarios incautadas en la contabilidad de la Asociación de Pesqueras del Biobío.

Al igual que la declaración prestada por su par Juan Antonio Coloma, tanto Squella como Ramírez, aseguraron que las boletas correspondían a servicios de asesorías legislativas.

“Respecto a las boletas de honorarios 21, 23, 25, 27, 30, 34 y 35, emitidas en los meses de enero a junio de 2009, señalo que estas fueron emitidas a la Asociación por servicios de asesorías en materia legislativas. área en la que me he desarrollado toda mi carrera”, explicó Ramírez, el ex secretario general de la UDI.

“No recuerdo específicamente de qué forma entregué los informes a Asipes”, agrega, detallando que estos podían haber sido enviados por correo o entregados personalmente.

Por su parte, el diputado Squella -quien no respostuló en las elecciones parlamentarias 2017- señaló que con Asipes solo había un trato a honorarios, por lo cual no poseía documentación de respaldo. “No tengo recuerdo de haber hecho algún informe. Como dije, los resultados de esta asesoría los reportaba directamente con don Luis Felipe Moncada (entonces gerente de Asipes) cuando nos reuníamos en Santiago y en ocasiones en forma telefónica”.

Las boletas, por montos cercanos a los $ 500 mil cada una, fueron pagadas por la gremial en momentos en que ambos no eran parlamentarios todavía.

De esa forma, según sus relatos, mientras prestaban servicios para la Fundación Jaime Guzmán asesoraban en paralelo a Asipes.

“Ellos (Asipes) buscaban externalizar este servicio de análisis y yo por mi parte estaba interesado en poder contar con ingresos extras a mi labor en la Fundación”, dijo Squella, quien fue electo en 2009 como diputado.

En misma línea, Ramírez dijo que su cargo en la fundación era en el área de asesoría legislativa del Congreso. Sin embargo, explicó que no tenía certeza si los servicios “fueron solicitados a través de algún parlamentario amigo o mediante la Fundación Jaime Guzmán”.