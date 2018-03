Las esquirlas de Huracán en las últimas horas de Aleuy en La Moneda

Dos peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que participaron en peritajes de la Operación Huracán, serán dados de baja hoy, el mismo día en que Mahmud Aleuy desempeñará por última vez el cargo de subsecretario de Interior.

La partida de Palacio de quien, a su pesar, se ha transformado en uno de los rostros de la fallida desarticulación de supuestos grupos terroristas en La Araucanía, dista de ser tranquila para el hombre fuerte del Gobierno de Michelle Bachelet.

Ayer se conoció la respuesta del fiscal nacional Jorge Abbott, al “téngase presente” que le realizó Aleuy por el comportamiento del Ministerio Público en este episodio. En 12 carillas detalla, entre otras, que “la fuerte imputación que Ud. dirige contra el fiscal Arroyo, máxime en las circunstancias que se han expresado en este oficio, no se condice tampoco con la falta de reproche a la actuación del general Gonzalo Blu, que ha liberado información de inteligencia contenida en 1.100 correos, de diversas causas tramitada en el país, para que sea utilizada en la actividad de defensa de sus propios funcionarios, imputados de la comisión de delitos”.

La pugna con Abbott es considerada en La Moneda como una consecuencia de una acción aclaratoria necesaria, en particular porque el subsecretario fue, según él mismo ha dicho, sorprendido por el estallido de la crisis.

La tesis en La Moneda, que es compartida por el piñerismo, es que se está ante una situación plagada de “grises” donde ni Carabineros ni la Fiscalía pueden presumir de haber actuado a la altura de las circunstancias, por lo que es previsible que en ambas organizaciones se paguen más que costos comunicacionales. En Interior, además, rechazan las versiones que han trascendido respecto de que, tras los errores de Carabineros en la indagatoria, está la “presión” que habría ejercido Aleuy por tener resultados frente a la conmoción pública por los atentados en la zona. Eso, alegan, es desconocer cómo opera el sistema e intentar trasladar las responsabilidades de los equívocos.

A la Fiscalía se le cuestiona no sólo la forma en que hizo pública la polémica, a través de la querella del fiscal Luis Arroyo contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial, sino la determinación que tuvo de cerrar la causa pese a que aún no se ha esclarecido quiénes están tras los atentados en el sur del país. De ahí parte la oposición que presentó la cartera a esta medida. Y Abbott, en lo específico, se le critica la falta de control y poder real en la institución que dirige.

Pero Aleuy, detallan en La Moneda, no sólo ha mirado con recelo el proceder de Fiscalía. Tampoco se considera apropiada la forma en que ha enfrentado la situación Carabineros, no sólo por la falta de resguardos al contratar a un civil de las características del “profesor” Alex Smith –creador del software Antorcha-, sino por la desprolijidad en una operación así de relevante. Por lo mismo, en la organización uniformada ha habido “caídos” no sólo desde el punto de vista administrativo –tres personeros pasaron a retiro, Smith fue desvinculado y hoy dos más serán dados de baja- sino también procesales. Ya es sabido que en los próximos días, el general Marcelo Teuber, apartado previamente de la institución uniformada, será formalizado. Por otra parte, fuentes de la fiscalía advierten que en esa formalización estaría también el general Gonzalo Blu.