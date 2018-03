Mayol se mostró partidario de Ley Antiterrorista

Si bien Luis Mayol se mostró a favor de una gestión enfocada al diálogo cuando asuma como intendente de La Araucanía, también fue enfático en que seguirá las instrucciones del Presidente Piñera “de restablecer el estado de derecho”, así como “la unidad, la convivencia y el crecimiento de la región”.

Consultado acerca de su postura sobre una eventual aplicación de la Ley Antiterrorista durante su gestión, el ex ministro de Agricultura de Piñera y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) señaló que “cuando corresponda aplicarla, hay que hacerlo. Soy abogado y muy fiel seguidor de lo que es el estado de derecho, y las leyes determinan cuándo se aplican de una u otra forma, para eso están los tribunales de justicia. Si ocurre algo -ojalá no ocurra nada más- vamos a evaluar cuál es la ley que corresponda aplicar”, indicó.

Al respecto, Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, señaló que invocar la ley “sería una equivocación basada en la experiencia que se ha tenido, en que ningún gobierno que la ha invocado ha salido bien parado. Insistir sería un error”.

El dirigente, sin embargo, ve en el intendente “una esperanza” para la resolución de los problemas en La Araucanía, en la medida en que Mayol sea un actor político basado en su experiencia como vicepresidente de partido y ministro de Estado. “En ese sentido, Mayol es una figura interesante, porque el conflicto que tenemos solo lo vamos a resolver en un diálogo y negociación política. La solución no va a venir haciendo lo mismo que en los últimos años, que ha sido judicializar la demanda indígena o reprimirla policialmente”, puntualizó Alcamán.

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, destacó el origen empresarial de Mayol. “Esperamos que tenga el respaldo del mundo político para ejercer con propiedad su cargo y atacar los diferentes frentes que nos mantienen tan complicados, como son la pobreza rural y la violencia”, dijo Rivas.

Mijael Carbone, werkén de la Alianza Territorial Mapuche de Malleco, rechazó la designación. “Piñera en su candidatura hizo alusión a que las cosas irían cambiando en beneficio del gran empresariado y Luis Mayol viene a responder a eso. Es un afuerino, no conoce la región. Y mientras esto ocurra, va a haber un montón de acciones más, que no van a llevar a la paz social”.

El senador electo y ex intendente Francisco Huenchumilla espera que Mayol “sea dialogante con todos los sectores para poder encarar el fondo de los temas”, dijo a CNN.