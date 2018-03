Miguel “Negro” Piñera no pasa desapercibido. Pero incluso para un hombre acostumbrado a sorprender, el episodio ocurrido esta mañana en el Congreso Nacional fue insólito.

Dos minutos antes de las 12 horas, y cuando la ceremonia del traspaso de mando entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, el “Negro” se encontraba afuera del Salón de Honor. Algo extraño, considerando que, por protocolo, las puertas ya estaban cerradas y no se podía volver a entrar. Lo que significaba no presenciar el momento en que su hermano regresaba a La Moneda.

El “Negro” había llegado a la hora, e incluso saludó a varios de los asistentes, como el presidente de Bolivia, Evo Morales. Por eso, los periodistas se abalanzaron para consultarle la razón de la salida, que en ese instante lo ponía fuera de la ceremonia.

“Hacía mucho calor adentro, qué rico estar aquí, airecito, esperando a mi querido hermano Sebastián, del cual estoy muy orgulloso”, dijo Miguel Piñera, iniciando un curioso intercambio con una periodista de TVN, que le hizo ver que “el presidente ya está adentro, no va a poder ingresar al cambio de mando”.

“Sebastián todavía no entra. Entró la Presidenta Bachelet. Sebastián todavía, mi hermanito lindo, no ha llegado”, aseguró el “Negro”, en momentos en que Piñera no había ingresado al Salón de Honor, pero sí había llegado y esperaba por protocolo en un espacio contiguo, aprestándose para ingresar.

Así continuó el diálogo entre ambos:

PERIODISTA: Pero una vez que se cierran las puertas ya nadie podrá ingresar al cambio de mando. ¿Va a poder ingresar o no?

– Yo entro igual.

P: ¿Por dónde? Ya se cerró la puerta.

Por donde yo quiera.

P: ¿Tiene la invitación a mano para que la pueda mostrar?

Se las muestro. Mire que mostrar la invitación, si soy hermano del Presidente… (ríe)

P: Su hermano Pablo dijo al aire que usted venía atrasado, ¿lo echó un poco al agua?

Es que adentro hace un calor terrible. Es rico estar acá afuera viendo este espectáculo, la verdad emocionante. Estoy muy orgulloso de mi hermano Sebastián.

P: Queremos saber cómo lo va a hacer para poder entrar. Carabineros ya está apostado en el lugar, ha salido el personal de seguridad, no ha ingresado usted, acá está la valla de la prensa…

Soy el hermano del Presidente.

P: Le quedan poquitos minutos para que asuma. ¿Va a entrar o no va a entrar?

Voy a entrar.

P: ¿No se produjo ningún problema al interior del edificio?

¿De qué me estai hablando? ¿ustedes son de SQP o de Intrusos?

P: TVN.

-¿Cómo se te ocurre? No hables hue…ya, me enojé. Chao. No hablís tonteras, perrito, ¿cómo me van sacar si soy el hermano del Presidente? Cuando entre Sebastián entro yo”.

Tras ese intercambio, el “Negro” Piñera se alejó, visiblemente molesto.

Revisa el video con el momento a continuación.