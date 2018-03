Nicolás Noman, diputado electo: “En la UDI podemos liderar tanto temas sociales como temas valóricos”

¿Qué rol espera cumplir en el Congreso?

Tenemos que apoyar con fuerza al gobierno por cómo quedó el Congreso. Y vamos a tener oposición del Frente Amplio y de la Nueva Mayoría. Vamos a tener que ser articuladores tanto con los votos nuestros y con los que piensan distinto a nosotros. Hay temas prioritarios que tenemos que sacar adelante.

¿Cuáles son los temas prioritarios?

Hay temas regionales que son fundamentales, por ejemplo, la calidad del agua, el tema del trabajo. Y a nivel nacional, el tema económico, agilizando las propuestas. Yo haría una reforma completa al sistema del procedimiento ambiental, porque hay proyectos que se demoran dos o tres años en tramitarse.

¿Qué le parece que un sector de la bancada RN pida avanzar hacia una derecha más liberal?

Creo que hay banderas que toma RN y que toma Evópoli que también las tenemos nosotros, los UDI. La UDI no es que sea un regimiento que todos voten A porque le dijeron que votaran A. Creo que el mundo cambió, estamos en el año 2018 y podemos liderar el tema social y el tema liberal. Acá hay que entender que hay prioridades para la gente (…). En la UDI tenemos mucha gente que representa a la derecha social y también mucha gente que representa esa renovación liberal o valórica. Acá lo que no puede pasar es que haya temas tabús.

¿Es partidario del matrimonio igualitario?

Yo no voy a ser buzón. A mí no me van a decir vota A, y voy a votar A. Voy a estudiar y analizar cada proyecto en su mérito. ¿Eso qué significa? Que hay que entender cómo está la sociedad hoy día. Tengo que saber ponerme en el lugar del otro (…). Creo que el matrimonio es entre una mujer y un hombre, pero tengo amigos que son homosexuales, conocidos que son homosexuales, y creo que uno tiene que ponerse en el lugar de ellos también.

Entonces, ¿estaría dispuesto a votar a favor?

Tendría que revisar el proyecto.

¿Qué tendría que revisar?

Lo que pasa es que hoy hay un Acuerdo de Unión Civil que regula el tema patrimonial. Quizás haya que corregir ese acuerdo para hacerlo más moderno.

¿Y qué piensa de la adopción homoparental?

No es que me parezca bien o mal. Hoy tenemos un problema con la adopción en Chile, que es un trámite que se demora años, y al final alguien que quiere adoptar termina esperando una eternidad para poder lograrlo. Ahora, todos sabemos lo que ocurre en el Sename. Entonces, si va a ser una posibilidad, habrá que estudiarla. Yo creo profundamente que los niños no tienen la culpa de nada. Al final ellos pueden ser adoptados por padre y madre, pero si se analiza y se observa que es lo mejor que también las personas del mismo sexo puedan adoptar, bueno, ¿por qué no?

¿Cree que la UDI pueda abrirse a estos temas?

Estoy seguro que en la UDI podemos liderar tanto temas sociales como temas valóricos. Acá no nos podemos cerrar. Y lo otro es que va a haber libertad de conciencia.