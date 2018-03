Nueva Mayoría y Frente Amplio logran 70% de avance en acuerdo por Cámara

Una nueva reunión entre los partidos y movimientos que formarán la oposición para lograr un acuerdo que les permita gobernar la Cámara se realizó ayer, en la sede del Partido Socialista. A la cita acudieron representantes de la DC, el PS, PPD, PR, PC, el Frente Amplio y los Regionalistas.

Si bien no se zanjó un acuerdo final, quienes estuvieron presentes aseguran que sí hubo importantes avances. “Uno podría decir que las conversaciones de la oposición llevan un 70% de avance para llegar a un acuerdo”, planteó el diputado PS Manuel Monsalve, una vez concluida la cita, a eso de las 17.00. “Un 70% u 80% de avance”, indicó el diputado RD Giorgio Jackson.

En específico, hoy se abordó la composición de las 25 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y cómo se distribuirán las presidencias de las 24 comisiones ( una le corresponderá a Chile Vamos).

Según presentes, al menos 18 comisiones se encuentran prácticamente acordadas y los nudos se han concentrado en cinco: Hacienda, Salud, Relaciones Exteriores (RR.EE.), Obras Públicas y Vivienda. Esto, porque en cada una de ellas tendrán derecho a tener siete integrantes, los que son sobrepasados por la suma de las aspiraciones de la futura oposición: en Hacienda tienen 10 diputados altamente interesados, nueve en Salud, nueve en RR.EE., ocho en Obras Públicas y nueve en Vivienda.

En cuanto a las presidencias de las 24 comisiones, la distribución será proporcional a la cantidad de diputados de cada partido o bloque.

Finalmente, los integrantes de la negociación acordaron reunirse nuevamente mañana en Valparaíso, a las 19 horas, luego de la primera sesión de sala de la Cámara de Diputados de vuelta del receso legislativo, para abordar los temas pendientes.

“Entre lunes y martes podemos lograr ya terminar un acuerdo completo”, señala el presidente del PH, Octavio González.

A pesar de que, según los presentes, la conversación va “bien encaminada”, desde la DC no dan por cerrada la posibilidad de negociar con Chile Vamos. “Siempre se mantiene abierta esa posibilidad (de negociar con Chile Vamos) en la medida en que acá lo que ya hayamos logrado, por alguna razón, no tuviera buen éxito y no lográramos el objetivo final”, plantea el diputado Pablo Lorenzini, uno de los negociadores de la DC.