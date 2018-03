El nuevo revés que sufre la fiscalía tras revocación de desafuero a Rossi

Ministerio Público no descarta formalizar al senador una vez que deje el Congreso. Defensa del legislador, sin embargo, dice que procede sobreseerlo.

Cuando la Corte Suprema fijó audiencia para revisar el desafuero del senador ex PS Fulvio Rossi para una fecha previa a que el parlamentario deje el Congreso, varios intervinientes en el caso SQM lo interpretaron como un intento por parte del máximo tribunal de dar una señal frente a la causa que indaga el financiamiento irregular de la política.

El próximo 11 de marzo Rossi culminará su periodo como senador tras no haber sido reelecto en las pasadas elecciones de noviembre de 2017, y a partir de ese día ya no poseerá fuero parlamentario.

Sin embargo ayer, la Corte Suprema, en un fallo dividido de nueve votos contra ocho revocó el desafuero que el tribunal de alzada de Santiago había aprobado por mayoría -17 votos versus 7- en octubre pasado.

La fiscalía había solicitado el desafuero del legislador para obligarlo a comparecer a la audiencia de formalización por delitos tributarios como facilitador de facturas supuestamente falsas a la minera SQM.

En dos instancias, 13 de septiembre y el 16 de agosto del año pasado, el senador se había rehusado a asistir a la audiencia de formalización fijada por los tribunales.

A Rossi se le imputa haber facilitado un total de 21 documentos emitidos por asesores y familiares suyos a la minera no metálica, documentos que en total ascienden a un monto de $83 millones.

Sin embargo, 9 de los 18 ministros presentes en el pleno de la Suprema ayer -solo votaron 17 magistrados, porque la jueza Ana Gloria Chevesich se inhabilitó- estuvieron por rechazar el desafuero, que había sido apelado por la defensa de Rossi.

Según fuentes consultadas, entre los argumentos de los magistrados que rechazaron el desafueron del parlamentario se expusieron materias de fondo, abordadas en la discusión respecto de si facilitar facturas o boletas falsas con el propósito de financiar gastos de campañas, constituiría delito tributario.

Según conocedores de los argumentos expuestos por los ministros de la Suprema, entre las razones para oponerse al desafuero algunos expresaron que no se acreditaba la intención del parlamentario de haber cometido el delito que le imputa la fiscalía ni de perjudicar al Fisco. Un argumento similar al que expusieron los ministros de la Corte Suprema que, en voto de minoría, rechazaron el desafuero del senador UDI Iván Moreira en noviembre de 2017

Tras conocer la resolución del máximo tribunal, el senador ex PS dijo que el fallo acreditaba su inocencia. “Siento una tranquilidad de espíritu difícil de representar en palabras (…). El pleno de la Corte Suprema dijo que soy inocente”, afirmó.

Los pasos de la fiscalía

Con todo, y pese a la resolución adversa, no se descarta que la fiscalía continúe el proceso contra Rossi y lo formalice una vez que deje de ser parlamentario. Los pasos a seguir dependerán, en parte, de la lectura del fallo de la Corte que ocurrirá el próximo miércoles 7 de marzo, oportunidad en que se conocerán los argumentos que tuvieron los ministros para sustentar la decisión de revocar el desafuero.

Según explican algunos intervinientes en la causa, aunque el Ministerio Público no esperaba este fallo, y de acuerdo al Código Procesal Penal, aún podría formalizar a Rossi cuando pierda naturalmente su fuero. De hecho, antes de la audiencia la fiscal Carmen Gloria Segura advirtió que aún con un fallo adverso estarían en condiciones de levantar cargos.

Distinto escenario -argumentan algunos intervinientes- hubiese sido si el desafuero se hubiese solicitado para iniciar la etapa acusatoria. Si ese hubiera sido el caso y el desafuero se rechazaba por parte de la corte, el imputado podría acogerse de inmediato a un sobreseimiento definitivo.

Pero el riesgo, aún así, para la fiscalía es evidente: si decide formalizar, el fallo de Corte igual será un precedente para los jueces de Garantía.

La defensa del senador, Alejandro Espinoza, señaló tener una distinta interpretación de la ley. “A nuestro juicio, no existe posibilidad de que el senador Rossi sea formalizado o acusado por estos hechos, pues rechazado el desafuero por la Corte, procede el sobreseimiento definitivo. Esperamos que el Ministerio Público actúe con objetividad y no persevere en una causa en la que la Suprema ha estimado que no existen antecedentes para dar lugar a su formación”, dijo, junto con anunciar que pedirán el sobreseimiento.

El propio Rossi agregó: “Cuando se rechaza un desafuero la causa muere. Seamos serios y aceptemos el fallo”.

La fiscalía también deberá resolver el destino de las causas en contra del senador DC Jorge Pizarro, el ex ministro Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami.