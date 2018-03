Osvaldo Urrutia por cierre de Punta Peuco: “Cada vez que se anuncia constituye un atentado a los DD.HH”

La Presidenta Michelle Bachelet mantuvo el suspenso si cerrará o no el penal a tan solo días que termine su mandato.

“Quedan cinco días y no anuncio nada por la prensa, ahí se verá”. Con esas palabras en una entrevista en Las Caras de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet mantuvo el suspenso si cerrará o no Punta Peuco.

La Mandataria prometió en julio de 2015 a Carmen Gloria Quintana, víctima del caso quemados, que pondría fin al polémico penal que alberga a un centenar de uniformados que fueron condenados por violaciones de derechos humanos.

Y es que como tal dijo la Presidenta, quedan pocos días para el término de su mandato, por lo que la incertidumbre y especulaciones de qué es lo que hará finalmente con Punta Peuco, van incrementando.

Sin embargo, para el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) el cierre del penal es inminente: “La Presidenta dijo en una entrevista hace un tiempo atrás que ella iba a cumplir hasta la última de sus promesas durante su mandato. Ayer lo corroboró presentando una reforma Constitucional. Hoy día las especulaciones que se hacen a través de la prensa es que ella firmaría un decreto para cerrar Punta Peuco”.

El parlamentario UDI, además, indicó que “Cada vez que se anuncia el cierre de Punta Peuco, constituye un atentado a los derechos humanos de las personas que se encuentran detenidas en el penal y de sus familiares”.

El diputado Urrutia explicó que el penal no es “una cárcel de privilegio” e indicó que “cumple con todos los requisitos” de una cárcel. Es por esto que también defendió que aquellos uniformados que se encuentran actualmente en el lugar, se mantengan ahí. “Los presos militares o carabineros que han cumplido funciones policiales, hay que segregarlos. Usted (a periodista) no puede juntarlos con delincuentes comunes, porque obviamente van a ser maltratados y no solo psicológicamente, sino fisicamente”, explicó el parlamentario.