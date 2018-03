Piñera define segunda línea marcada por rostros de su primer gobierno

Para las 10.30 horas está planificado que, a través de la cuenta de Facebook de Sebastián Piñera y vía streaming por su canal de Youtube, se den a conocer a los 35 futuros subsecretarios.

Antes, el presidente electo tomará desayuno, a las 9.00 horas en Apoquindo 3000, con los representantes de los partidos de Chile Vamos para informarles los nombres de su segunda línea de gobierno. Mismo plan que llevó adelante para presentar a sus ministros el 23 de enero, cuando los líderes partidarios llegaron una hora antes a su residencia para conocer la nómina.

Fue el lunes por la tarde -tras el regreso de Piñera de sus vacaciones en Ranco- cuando se instaló la idea de que se acelerarían los nombramientos de subsecretarios e intendentes, que originalmente estaban programados para fines de febrero. Según sostienen diversas fuentes del futuro gobierno, se tomó la decisión de adelantar las designaciones, luego que los próximos ministros manifestaran al equipo del ex mandatario la urgencia de conformar cuanto antes a sus respectivos grupos de trabajo de cara al 11 de marzo. Presión a la que se sumó también el interés de los partidos por conocer pronto la representatividad de cada colectividad en la segunda línea de gobierno.

Las notificaciones a los nuevos personeros del Ejecutivo se dieron hasta la última hora del día. Desde los partidos comentan que, por la mañana, fue el propio presidente electo quien se comunicó telefónicamente con algunos dirigentes, mientras que otros, como los secretarios generales Mario Desbordes (RN) y Eduardo Salas (PRI), llegaron personalmente hasta la oficina de Apoquindo para abordar los nombramientos.

Según se supo, más de la mitad de los subsecretarios trabajó en el primer gobierno de Piñera y al menos seis volverían a sus mismos cargos. Hasta el martes, había conformidad en los partidos, principalmente en RN y en la UDI, donde además estimaban que cerca de veinte de las autoridades serían militantes de las colectividades de Chile Vamos. En la sede de RN, había satisfacción por Interior, Justicia, Defensa y Prevención del Delito, pues en esas subsecretarías daban como confirmados, respectivamente, a Rodrigo Ubilla, Juan José Ossa, Juan Francisco Galli (Fuerzas Armadas) y Katherine Martorell.

En la UDI, por su parte, buscaban principalmente liderar Desarrollo Regional y quien sonaba como carta segura hasta anoche era el ex diputado Felipe Salaberry (UDI). En Minería, en tanto, aterrizaría el actual secretario general Pablo Terrazas. Para asumir en marzo próximo, el dirigente deberá dejar el cargo en la mesa UDI. En Hacienda también estará representado el partido, con Francisco Moreno.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en tanto, no suscitaba la misma atención, pues días antes ya se había confirmado al UDI Claudio Alvarado.

En Evópoli, desde temprano, confirmaron a su vicepresidenta Lorena Recabarren en DDHH. Durante la tarde, Juan Carlos Silva, militante de la colectividad, quien trabajó el gobierno pasado con el ex ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke, se confirmaba para la cartera. En Desarrollo Social, específicamente en Servicios Sociales, les notificaron a Sebastián Villarreal. En Telecomunicaciones, en tanto, la subsecretaria será Pamela Gidi.

En el PRI, en tanto, estarán representados en Bienes Nacionales, por su presidenta Alejandra Bravo.

En Cancillería, una de las subsecretarías que genera más atención -dado los alegatos por la demanda marítima de Bolivia-, se confirmó al ex subsecretario de la misma área, Alfonso Silva.

En tanto, en otras carteras sectoriales los subsecretarios serán Alejandra Candia (Evaluación Social), Guillermo Rolando (Vivienda), Cristián de la Maza (Defensa), el RN Eduardo Riquelme (Pesca), la ex diputada UDI Mónica Zalaquett (Turismo), el RN Alfonso Vargas (Agricultura), el independiente Raúl Figueroa (Educación), María Jose Castro (Educación Parvularia), Rodrigo Benítez (también independiente en Medio Ambiente), el UDI Lucas Palacios (Obras Públicas), Louis de Grange (independiente, en Transportes), Emardo Hantelmann (RN, Segegob), Fernando Arab (Trabajo), Sebastián Miranda (Salud), Alexander Henríquez (Redes asistenciales), Marcelo Zunino (Deportes) y Ricardo Irarrazabal en Energía. En el Sernam, en tanto, se menciona a Carolina Cuevas y a Paola Gallardo.

Para la subsecretaría de Infancia, que aún no se implementa, Piñera definió igualmente nombrarla. Se trata de la UDI Carol Bown.

De la lista que se conocía se repiten en el mismo cargo Ubilla, Alvarado, Silva, Benítez, Arab y Palacios. Mientras otros dos ya han sido subsecretarios, pero en otras carteras: Bown, quien fue subsecretaria de Carabineros, y Vargas, quien estuvo al mando de FFAA. Otras caras que reaparecen desde cargos de la primera administración son Ossa (ex director del Sernac), De Grange (ex director del Metro), Candia (ex coordinadora de políticas sociales de Hacienda), Terrazas (ex jefe de gabinete de Chadwick) y Rolando, quien participó en el diseño de la reconstrucción del 27/F.

Para las 19.00 horas Piñera participará de un cóctel -en un lugar por definir- con las nuevas autoridades.