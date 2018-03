Presidenta Bachelet: “Termino mi mandato tranquila”

A pocas horas de que se concrete el cambio de mando, la Presidenta Michelle Bachelet valoró los gestos de apoyo que ha tenido en su última gestión y aseguró que “termino mi mandato tranquila”.

Cuando iba rumbo a La Moneda, la Mandataria conversó con 24H y manifestó que “las cosas que a uno le calientan el alma, es cuando la gente da las gracias, uno no pide que den las gracias, pero eso sirve y emociona”.

“Saber que gente de La Victoria y otros lugares, donde los papás y abuelos no tuvieron ninguna oportunidad y los hijos pueden ir a la universidad gracias a la gratuidad, vale la pena, por eso me voy tranquila”, explicó.

Sobre el rumbo que emprenderá tras dejar el cargo, Bachelet aseguró que tiene la intención de quedarse en Chile, pero “vamos a ver lo que depara el destino”, dijo. En este sentido, agregó que su idea es ayudar a causas importantes de mujeres, niños y salud.

“Voy a estar presidiendo comisiones internacionales que me han ofrecido, pero eso no es un cargo, no tiene salario, uno dirige un grupo”, sostuvo.

En este sentido, la Presidenta descartó un nuevo mandato en el país”usando una frase pero distinta de Nicanor Parra: ‘Yo voy, pero no vuelvo’. Porque estoy convencida y soy profundamente democrática y creo que se necesita renovación en este país”.

Respecto a los liderazgos jóvenes “siento que los ciudadanos no lo ven mucho todavía. Si pensamos lo que ha pasado que nos hemos turnado con el Presidente Piñera, quiere decir que nadie tiene demasiado liderazgo que la gente percibe como presidenciable. Pero hay cuatro años para que eso desarrolle (…) Yo creo que hay gente buenísima, pero tal vez no han tenido la oportunidad para ser conocidos”.