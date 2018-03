PS molesto por rumores de “caída” del acuerdo de la Cámara tras deportación de diputado desde Cuba

El senador electo José Miguel Insunza llamó a no mezclar lo ocurrido con los diputados con los temas contingentes.

El Partido Socialista se refirió a la prohibición de ingresar al país que impuso sobre los diputados Jaime Bellolio (UDI) y Miguel Ángel Calisto (DC) quienes viajaron a La Habana para participar de la entrega de premios Oswaldo Payá, entregados por la oposición castrista.

Desde el PS rechazaron la actitud del régimen cubano de excluir a los legisladores por “razones políticas” y solidarizaron con la declaración que el gobierno realizó tras este episodio.

Sin embargo, Insulza sostuvo que respecto a la política contingente no son ingenuos para no entender “que aquí hay intentos de cambiar decisiones que se han tomado en estos días y eso ciertamente no nos parece apropiado”.

Esto último, aludiendo a las declaraciones del jefe de bancada de la DC, el diputado Gabriel Silber, quien puso en “tela de juicio” el acuerdo para integrar la mesa de la Cámara que ya estaba zanjado tanto por la Nueva Mayoría y el Frente Amplio.

Para la DC el problema vivido con Cuba podría imposibilitar una relación entre la falange y el PC, que en este caso calificó como una “provocación” el viaje de los legisladores, y no se sumó ni a la postura del gobierno ni a la del resto de las colectividades que conforman la coalición.

Y es Silber sostuvo que “este acuerdo no lo vamos a celebrar con el gobierno cubano” y que le está pidiendo a los partidos que “tengan una posición respecto a lo que ocurrió”.

Las dudas sobre la continuidad del acuerdo para constituir la mesa de la Cámara no cayó bien en el PS. “Hemos participado todos estos días en una negociación que es intensa y la posibilidad de que eso sea revisado nos molesta mucho”, dijo Insulza, quien además negó que existiera una intención para provocar esta situación en el viaje realizado por Calisto a La Habana.

“No le estoy atribuyendo intenciones a nadie. Pero el debate que se está llevando, a nuestro juicio, no es positivo. Es una cosa que no deberíamos mezclar: lo que es nuestra política de principios y lo ocurrido con los diputados y los temas contingentes”, sostuvo el senador electo.