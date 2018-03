Resguardo por equilibrio entre partidos marca definición de intendentes

En medio de las reuniones bilaterales que sigue sosteniendo el presidente electo Sebastián Piñera, ayer continuaron las tratativas para concretar los nombramientos de las intendencias regionales.

Hasta anoche, había completo hermetismo en el equipo del ex mandatario respecto de los nudos que entrampan la designación de las futuras autoridades. Lo que sí estaba claro, tanto en el piñerismo como en los dirigentes partidarios, es que, finalmente, el anuncio no se realizará hoy, sino que la próxima semana, siendo el lunes el día más probable.

Según sostienen varios personeros de Chile Vamos, no hay regiones específicas que dilaten particularmente la configuración de la nómina sino que hay mayor complejidad en lograr equilibrios partidarios entre los cargos de intendentes y gobernadores, en comparación con el caso de ministros y subsecretarios.

Las zonas más pobladas -Santiago, Valparaíso y Biobío- es donde se concentra la necesidad de resguardar los equilibrios partidarios. A modo de ejemplo, en Chile Vamos sostienen que si Santiago no es para RN, Valparaíso sí debe quedar en manos de ese partido. Esto, añaden, en el entendido que, en Concepción, debería encabezar la UDI, dado el liderazgo consolidado de la senadora y timonel gremialista Jacqueline van Rysselberghe.

Sin embargo, durante las últimas semanas, en el entorno del ex presidente se recalcó que un partido no debía mantener una supremacía territorial en una región. Por eso, la balanza se debiese inclinar entre un buen equilibrio de partidos dentro de una zona y en el número total de intendentes y gobernadores, como ha ocurrido ya en el caso de los nombramientos de ministros y subsecretarios.

De hecho, el miércoles, tras el anuncio de los futuros subsecretarios, los dirigentes de Chile Vamos subrayaron que se había escuchado a los partidos en esta ocasión. Incluso, no hubo sorpresas en las designaciones, como sí ocurrió el pasado 23 de enero con los próximos ministros Alfredo Moreno (Desarrollo Social), Gerardo Varela (Educación), Roberto Ampuero (Cancillería) y Alejandra Pérez (Cultura), a quienes no se les vincula con los partidos.

Por eso, esta vez el panorama es más complejo y quien está coordinando directamente las tratativas es Chadwick.

Hasta ayer, el nombre de Gonzalo de la Carrera -militante de Evópoli- seguía siendo la principal opción para Santiago, aunque en RN, según trascendió, seguían insistiendo con su carta: Felipe Irarrázabal. En la UDI, se mantenía el panorama de los últimos días: su propuesta fuerte -el ex alcalde de Las Condes Francisco de la Maza- ya habría declinado estar disponible para el cargo.

Ayer, en radio Cooperativa, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, comentó que a su partido le “interesa mucho” la Intendencia Metropolitana. Y luego agregó: “Nosotros tenemos un buen candidato, que es Felipe Irarrázabal… Tenemos los dos senadores y sacamos el 20% de los votos en la última parlamentaria”.

En privado, el equipo de Piñera ha transmitido a los partidos que, en caso de que hayan grandes disputas entre la RN y la UDI, sería probable que se privilegie la elección de un independiente o de un cercano a Evópoli.

En Valparaíso, en tanto, en RN han propuesto los nombres de Gonzalo Yuseff, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y el ex jefe de campaña del senador Francisco Chahuán, Jaime Perry.

En La Araucanía, en RN ya dan por seguro a Luis Mayol, pues participó el miércoles de una reunión de la zona con el futuro ministro de Desarrollo Social. En Biobío, en el gremialismo ha sonado el alcalde de Los Álamos, Jorge Fuentes, el actual diputado Jorge Ulloa y la ex gobernadora de Arauco Flor Weisse.

En Evópoli, por su parte, creen que tendrán entre dos o tres intendentes y, de hecho, propusieron solo alrededor de siete nombres para intendencias. En el PRI, en tanto, apuestan por quedarse con la intendencia de Los Ríos con Hugo Ortiz de Filippi, aunque también propusieron a Alejandro Salas en Arica.“Nuestra gran apuesta es tener una importante presencia en regiones, propusimos nombres en Los Ríos y en Arica. También nos gustaría tener presencia en gobernaciones, allí hemos propuesto seis o siete alternativas. Esperamos que sean recogidas”, dijo el secretario general del PRI, Eduardo Salas.

Aysén ha sido una de las regiones, que, dicen, será compleja de manejar, por los movimientos sociales de la zona. Allí, la UDI propuso a tres nombres: Néstor Mera, ex gobernador de Coyhaique y cercano al senador electo David Sandoval; Eugenio Canales, presidente regional de la UDI y al abogado Eduardo Vera. RN, por su parte, a la presidenta regional y ex gobernadora Ana María Mora y el ex subsecretario de Pesca Pablo Galilea.

Con todo, se espera que el lunes se den a conocer los nombres de los futuros intendentes y luego, en unos días, los de los gobernadores.