RN y Evópoli resisten opción de Lavín en Intendencia Metropolitana

Luego que la UDI reflotara alternativa del alcalde, sus socios de Chile Vamos recordaron criterio de no recurrir a autoridades en cargos de representación popular.

Ad portas de que el presidente electo Sebastián Piñera designe a su equipo de intendentes, desde RN y Evópoli resistieron ayer la arremetida de la UDI por reinstalar como carta para la Región Metropolitana al actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

“La UDI ha sondeado la posibilidad de que Joaquín Lavín sea intendente de la Región Metropolitana, porque creemos que es la persona que tiene la experiencia necesaria para poder dirigir la región más compleja del país”, había admitido el viernes el secretario general del gremialismo Pablo Terrazas a La Tercera.

Sus socios de Chile Vamos -quienes también han levantado cartas para la Intendencia Metropolitana- se apresuraron en advertir ayer que la eventual nominación de Lavín vulneraría el criterio instalado por el propio presidente electo, de no recurrir a autoridades en ejercicio elegidas en escrutinios populares para cargos de gobierno.

“Todos los partidos estamos notificados de que no se designará a alcaldes o parlamentarios”, afirmó ayer el secretario general de RN, Mario Desbordes, a La Tercera. “Que la UDI proponga al alcalde Lavín es legítimo, me parece que está dentro de las reglas, pero el presidente nos ha dicho que no va a sacar personas que tienen cargos de elección popular en esos niveles”, había señalado el dirigente de RN a radio Bío Bío.

La argumentación de RN fue refrendada por el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, quien dijo que “el presidente Piñera ha señalado que ningún alcalde va a salir de su alcaldía y hasta el minuto ha mantenido preocupación de no mover a nadie electo en un cargo unipersonal”.

La ofensiva gremialista

La arremetida de la UDI por reinstalar la opción de Lavín en Santiago -quien desde un inicio ha estado en la lista de candidatos gremialistas para las jefaturas regionales- se gestó el miércoles de esta semana, el mismo día en que el presidente electo designó a los 35 subsecretarios.

Según argumentan en la tienda de calle Suecia, la nominación del actual concejal de Puente Alto, Emardo Hantelmann, como subsecretario de la Segegob, suponía una flexibilidad del criterio con que se estaban designando las futuras autoridades de gobierno, abriendo las puertas a una eventual nominación del alcalde de Las Condes.

El interés de la UDI por reposicionar a Lavín -quien se encuentra en China probando un sistema de bicicletas públicas para su comuna- también coincidía con la instalación del militante de Evópoli y actual director de La Polar, Gonzalo de la Carrera, como la carta con más posibilidades de llegar a la Intendencia Metropolitana.

El hecho que se diera por descontado que De La Carrera sería nombrado como nuevo intendente de Santiago también había alertado a RN, partido donde impulsan para Santiago al ex concejal Felipe Irarrázabal. Según fuentes de Chile Vamos, De La Carrera protagonizó una serie de roces con quien será el próximo subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), durante la campaña de la segunda vuelta presidencial.

Con todo, la tesis esgrimida en privado desde la UDI -que la nominación de Hantelmann suponía nuevas reglas del juego- fue desestimada en RN y en Evópoli.

Según explicó Desbordes, así como los partidos han sido notificados de que Piñera no recurriría a alcaldes y parlamentarios para conformar sus equipos de gobierno, también quedó claro que sí podría nombrar a concejales o consejeros regionales (cores). “Me parece legítimo insistir, pero no son cosas comparables”, dijo sobre la ofensiva de la UDI por reflotar la opción de Lavín.

Undurraga agregó que la situación entre un alcalde y un concejal difiere, pues en el caso del segundo se compite en una lista.

En medio de la controversia, la UDI también está promoviendo para asumir en una intendencia a un alcalde en ejercicio: el edil de Los Álamos y presidente regional del partido, Jorge Fuentes.